Сигналы с исчезнувшей аргентинской подлодки не помогли определить ее местоположение

Полученные аргентинскими военными сигналы, которые могли исходить от пропавшей подводной лодки San Juan, не помогли установить ее местоположение. Представители ВМС пояснили, что они были слишком слабыми.
Габриель Галеасси, представитель ВМС Аргентины: «Полученные сигналы анализируют, но они были очень прерывистые и слабые, так что нельзя провести необходимую триангуляцию, чтобы определить точку, откуда исходили эти звонки».
Он также добавил, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, уменьшать масштаб операции в Аргентине не планируют, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Подлодка «Сан-Хуан», следовавшая с базы «Ушуайя» к месту постоянной дислокации на базе «Мар-дель-Плата», перестала выходить на связь 15 ноября. Причина исчезновения дизель-электрической подводной лодки до сих пор не установлена. На ее борту находятся 44 человека. К масштабной поисковой операции присоединились уже 6 стран.
19 ноября ВМС Аргентины сообщили о полученных спутниковых сигналах, которые, предположительно, могли исходить с пропавшей подлодки.
Он также добавил, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, уменьшать масштаб операции в Аргентине не планируют, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Подлодка «Сан-Хуан», следовавшая с базы «Ушуайя» к месту постоянной дислокации на базе «Мар-дель-Плата», перестала выходить на связь 15 ноября. Причина исчезновения дизель-электрической подводной лодки до сих пор не установлена. На ее борту находятся 44 человека. К масштабной поисковой операции присоединились уже 6 стран.
19 ноября ВМС Аргентины сообщили о полученных спутниковых сигналах, которые, предположительно, могли исходить с пропавшей подлодки.
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