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    Черные ящики разбившегося L-410 отправили на расшифровку в Москву

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    Черные ящики разбившегося <nobr>L-410</nobr> отправили на расшифровку в Москву

    Черные ящики разбившегося L-410 отправили на расшифровку в Москву

    Черные ящики разбившегося <nobr>L-410</nobr> отправили на расшифровку в Москву
  • Фото: ТАСС

    • Специалисты Международного авиационного комитета сняли показания с бортовых самописцев пассажирского самолета L-410, который разбился в районе поселка Нелькан в Хабаровском крае.

    Записи уже отправили в Москву для расшифровки, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства промышленности и транспорта Хабаровского края.

    Представитель минтранса    : «Комиссия МАК сняла показания с обоих бортовых самописцев — речевого и параметров полета. Информация отправлена на расшифровку в Москву. Также следственные органы передадут в МАК собранные документы. Озвучивать причины будут после расшифровки и анализа документов».

    Он отметил, что, согласно регламенту, на расшифровку информации бортовых самописцев отводится 30 дней.

    Напомним, L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан, разбился 15 ноября при заходе на посадку. В катастрофе погибли шесть человек. Выжить удалось только трехлетней девочке.

    Специалисты МАКизвлекли черные ящики L-410 и доставили их в Хабаровск. Сообщалось, что они находятся в хорошем состоянии.

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