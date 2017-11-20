Черные ящики разбившегося L-410 отправили на расшифровку в Москву

Специалисты Международного авиационного комитета сняли показания с бортовых самописцев пассажирского самолета
L-410, который разбился в районе поселка Нелькан в Хабаровском крае.
Записи уже отправили в Москву для расшифровки, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства промышленности и транспорта Хабаровского края.
Представитель минтранса: «Комиссия МАК сняла показания с обоих бортовых самописцев — речевого и параметров полета. Информация отправлена на расшифровку в Москву. Также следственные органы передадут в МАК собранные документы. Озвучивать причины будут после расшифровки и анализа документов».
Он отметил, что, согласно регламенту, на расшифровку информации бортовых самописцев отводится 30 дней.
Напомним, L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан, разбился 15 ноября при заходе на посадку. В катастрофе погибли шесть человек. Выжить удалось только трехлетней девочке.
Специалисты МАКизвлекли черные ящики L-410 и доставили их в Хабаровск. Сообщалось, что они находятся в хорошем состоянии.
Представитель минтранса: «Комиссия МАК сняла показания с обоих бортовых самописцев — речевого и параметров полета. Информация отправлена на расшифровку в Москву. Также следственные органы передадут в МАК собранные документы. Озвучивать причины будут после расшифровки и анализа документов».
Он отметил, что, согласно регламенту, на расшифровку информации бортовых самописцев отводится 30 дней.
Напомним, L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан, разбился 15 ноября при заходе на посадку. В катастрофе погибли шесть человек. Выжить удалось только трехлетней девочке.
Специалисты МАКизвлекли черные ящики L-410 и доставили их в Хабаровск. Сообщалось, что они находятся в хорошем состоянии.
Комментарии