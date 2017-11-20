В Зимбабве потрясены решением Мугабе не уходить с поста президента

Лидер оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» Морган Тсвангираи заявил, что страну буквально потрясло решение президента Роберта Мугабе остаться на посту.
Морган Тсвангираи, лидер оппозиционной партии «Движение за демократические перемены»: «Я потрясен. И не только я, вся нация тоже. Он играет в игру. Он подвел всю страну».
Об этом сообщает агентство Reuters.
Напомним, правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула Мугабе ультиматум, потребовав до полудня понедельника сложить полномочия. Позже СМИ сообщили, что президент согласился покинуть пост. Однако, в своем обращении к нации в воскресенье Мугабе не объявил об отставке. Более того, глава государства заявил, что собирается председательствовать на конгрессе правящей партии в декабре, хотя ЦК партии отстранил его от должности первого секретаря.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Напомним, правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула Мугабе ультиматум, потребовав до полудня понедельника сложить полномочия. Позже СМИ сообщили, что президент согласился покинуть пост. Однако, в своем обращении к нации в воскресенье Мугабе не объявил об отставке. Более того, глава государства заявил, что собирается председательствовать на конгрессе правящей партии в декабре, хотя ЦК партии отстранил его от должности первого секретаря.
Комментарии