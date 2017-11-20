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Поедем, поедим!

    Британские СМИ напугали читателей российским кораблем-призраком у берегов США

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    • Фото: Reuters © 2017, Shamil Zhumatov
    Британские СМИ напугали читателей российским <nobr>кораблем-призраком</nobr> у берегов США

    Британские СМИ напугали читателей российским кораблем-призраком у берегов США

    Британские СМИ напугали читателей российским <nobr>кораблем-призраком</nobr> у берегов США
  • Фото: Reuters © 2017, Shamil Zhumatov

    • Журналисты популярных британских изданий рассказали о появившемся у берегов США российском корабле, кишащем крысами-каннибалами.

    О российском корабле-призраке сообщили сразу три издания — Mirror, Daily Mail и The Sun. Таблоиды написали, что заснятые в Калифорнии останки корабля принадлежат судну «Любовь Орлова», пропавшему в 2013 году. При буксировке проданного на металлолом корабля из Канады в Доминиканскую республику лопнул трос, найти «Любовь Орлову» не удалось. Теперь, по мнению журналистов, судно прибило к берегам США. При этом, как утверждают СМИ, на его борту находятся тысячи опасных «пассажиров».

    Из статьи Daily Mail: «Эксперты опасаются, что 40-летний лайнер кишит сотнями, если не тысячами зараженных крыс-каннибалов, у которых нет другого источника пищи, кроме своих сородичей».

    Специалисты Science Channel опровергли теорию британских журналистов. Они пояснили, что останки «корабля-призрака», вероятнее всего, принадлежат американскому танкеру SS Monte Carlo. Они находятся у побережья Калифорнии еще с 1930-х годов.

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