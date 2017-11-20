Глава ассоциации ветеранов Зимбабве намерен добиваться импичмента Мугабе

Глава ассоциации ветеранов Зимбабве Кристофер Мутсвангва намерен добиваться импичмента Роберта Мугабе. Он призвал граждан страны вернуться на улицы, чтобы выразить свой протест.
Поводом для заявления стало сегодняшнее обращение 93-летнего Мугабе к нации, сообщает AFP. Глава государства заявил, что собирается председательствовать на конгрессе правящей партии в декабре, хотя ЦК партии отстранил его от должности первого секретаря.
Кристофер Мутсвангва, глава ассоциации ветеранов Зимбабве: «Эта речь не имела ничего общего с реалиями. Мы будем добиваться импичмента и призываем людей вернуться на улицы».
Напомним, правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула Мугабе ультиматум, потребовав до полудня понедельника сложить полномочия. СМИ сообщили, что президент согласился покинуть пост. Однако, в своей речи Мугабе не заявил об отставке.
Кристофер Мутсвангва, глава ассоциации ветеранов Зимбабве: «Эта речь не имела ничего общего с реалиями. Мы будем добиваться импичмента и призываем людей вернуться на улицы».
Напомним, правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула Мугабе ультиматум, потребовав до полудня понедельника сложить полномочия. СМИ сообщили, что президент согласился покинуть пост. Однако, в своей речи Мугабе не заявил об отставке.
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