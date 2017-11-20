Елизавета II и принц Филипп отмечают платиновую свадьбу

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп отмечают платиновую свадьбу. С момента заключения их брака прошло 70 лет.
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В октябре Букингемский дворец дал понять, что никаких публичных мероприятий в честь юбилейной даты не запланировано. 91-летняя Елизавета и 96-летний Филипп должны были провести знаменательный для них день в Виндзорском замке.
Сегодня телеканал ABC News сообщил, что совсем отменять торжество Елизавета II не планирует. Ближайшие друзья и члены королевской семьи соберутся в замке, чтобы поздравить королеву и герцога Эдинбургского.
Ранее сообщалось, что с осени 2017 года принц Филипп прекращает официальную деятельность и выходит на пенсию. Он будет сопровождать свою супругу Елизавету II на мероприятиях, но уже как частное лицо.
Buckingham Palace releases new photo in celebration of Queen Elizabeth and Prince Philip’s 70th wedding anniversary. https://t.co/ENTz18beBB pic.twitter.com/aaAevArEjC— ABC News (@ABC) 19 ноября 2017 г.
Сегодня телеканал ABC News сообщил, что совсем отменять торжество Елизавета II не планирует. Ближайшие друзья и члены королевской семьи соберутся в замке, чтобы поздравить королеву и герцога Эдинбургского.
Ранее сообщалось, что с осени 2017 года принц Филипп прекращает официальную деятельность и выходит на пенсию. Он будет сопровождать свою супругу Елизавету II на мероприятиях, но уже как частное лицо.
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