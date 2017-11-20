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    Елизавета II и принц Филипп отмечают платиновую свадьбу

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    • Фото: Reuters © 2017, Chris Jackson
    Елизавета II и принц Филипп отмечают платиновую свадьбу

    Елизавета II и принц Филипп отмечают платиновую свадьбу

    Елизавета II и принц Филипп отмечают платиновую свадьбу
  • Фото: Reuters © 2017, Chris Jackson

    • Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп отмечают платиновую свадьбу. С момента заключения их брака прошло 70 лет.

    В октябре Букингемский дворец дал понять, что никаких публичных мероприятий в честь юбилейной даты не запланировано. 91-летняя Елизавета и 96-летний Филипп должны были провести знаменательный для них день в Виндзорском замке.


    Сегодня телеканал ABC News сообщил, что совсем отменять торжество Елизавета II не планирует. Ближайшие друзья и члены королевской семьи соберутся в замке, чтобы поздравить королеву и герцога Эдинбургского.

    Ранее сообщалось, что с осени 2017 года принц Филипп прекращает официальную деятельность и выходит на пенсию. Он будет сопровождать свою супругу Елизавету II на мероприятиях, но уже как частное лицо.

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