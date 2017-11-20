Постпред РФ в Женеве: дипломаты в кулуарах извиняются за русофобию

Постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин рассказал, что далеко не все дипломаты «подхватили» русофобию. По его словам, многие из них отрабатывают указания из столиц, а в кулуарах извиняются такую позицию.
Алексей Бородавкин, дипломат: «Среди иностранных дипломатов есть люди поумнее, которые вынужденно отрабатывают русофобские указания из столиц, но делают это без особого рвения, а в кулуарах разводят руками и извиняются. Есть другие, для которых русофобия — это принципиальная профессиональная установка. Эти не останавливаются перед фальсификациями и сознательной ложью. Разубеждать их бесполезно. Здесь, как говорится, око за око, зуб за зуб».
Дипломат рассказал «Известиям», что у России много друзей в ООН. Он напомнил, что российских представителей регулярно избирают в руководящие органы международных форумов в Женеве. В 2017 году Россия председательствовала на Всемирной Ассамблее Здравоохранения и на Конференции по разоружению.
Алексей Бородавкин: «К сожалению, русофобия оказалась заразной болезнью. Ее „подхватили“ многие западные правительства и дипломатические службы. Но для наших недоброжелателей, которые распространяют эту „инфекцию“, оказалось неожиданностью, что в Азии, Африке и Латинской Америке имеется сильный антирусофобский иммунитет. У нас много друзей в ООН, и чувствуем мы себя здесь достаточно комфортно. <...> Как бы ни пыжились русофобы, стратегический вес нашей страны в мире таков, что говорить и взаимодействовать с нами, хочешь не хочешь, приходится».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что столкнулся с проблемами при попытке наладить контакты с конгрессменами. По словам дипломата, все его запросы в американский Конгресс не принесли никаких результатов. В Совете Федерации выразили сожаление по этому поводу и отметили, что подобные действия ведут к самоизоляции США.
Константин Косачёв, глава комитета Совета Федерации по международным делам: «Американские коллеги, увы, предпочитают вариться в собственном соку, беря на веру антироссийские теории записных русофобов и не утруждая себя дискуссией по существу. И это вызывает все большее сожаление и разочарование, поскольку последствия такой парламентской самоизоляции все более непредсказуемы и все более разрушительны».
Дипломат рассказал «Известиям», что у России много друзей в ООН. Он напомнил, что российских представителей регулярно избирают в руководящие органы международных форумов в Женеве. В 2017 году Россия председательствовала на Всемирной Ассамблее Здравоохранения и на Конференции по разоружению.
Алексей Бородавкин: «К сожалению, русофобия оказалась заразной болезнью. Ее „подхватили“ многие западные правительства и дипломатические службы. Но для наших недоброжелателей, которые распространяют эту „инфекцию“, оказалось неожиданностью, что в Азии, Африке и Латинской Америке имеется сильный антирусофобский иммунитет. У нас много друзей в ООН, и чувствуем мы себя здесь достаточно комфортно. <...> Как бы ни пыжились русофобы, стратегический вес нашей страны в мире таков, что говорить и взаимодействовать с нами, хочешь не хочешь, приходится».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что столкнулся с проблемами при попытке наладить контакты с конгрессменами. По словам дипломата, все его запросы в американский Конгресс не принесли никаких результатов. В Совете Федерации выразили сожаление по этому поводу и отметили, что подобные действия ведут к самоизоляции США.
Константин Косачёв, глава комитета Совета Федерации по международным делам: «Американские коллеги, увы, предпочитают вариться в собственном соку, беря на веру антироссийские теории записных русофобов и не утруждая себя дискуссией по существу. И это вызывает все большее сожаление и разочарование, поскольку последствия такой парламентской самоизоляции все более непредсказуемы и все более разрушительны».
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