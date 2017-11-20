Бесстыдники
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Бесстыдники

    Мужчина украл 53 телефона на рок-концерте в Бирмингеме

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    Мужчина украл 53 телефона на рок-концерте в Бирмингеме

    Мужчина украл 53 телефона на <nobr>рок-концерте</nobr> в Бирмингеме

    В Великобритании мужчина решил поправить свое материальное положение за счет фанатов рок-дуэта Royal Blood. За время концерта в Бирмингеме он украл 53 мобильных телефона у пришедших на выступление.

    Планы злоумышленника сорвали сотрудники полиции, сообщает Sky News. Они задержали подозреваемого и изъяли украденные телефоны. Теперь правоохранители разыскивают владельцев гаджетов.

    Отмечается, что, судя по всему, задержанный не первый раз пошел на подобное преступление.

    Полицейские также были вынуждены признать, что воровство на рок-концертах в Британии не редкость. Поэтому они призвали фанатов внимательно следить за своими вещами.

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