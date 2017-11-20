Мужчина украл 53 телефона на рок-концерте в Бирмингеме

В Великобритании мужчина решил поправить свое материальное положение за счет фанатов
рок-дуэта Royal Blood. За время концерта в Бирмингеме он украл 53 мобильных телефона у пришедших на выступление.
Планы злоумышленника сорвали сотрудники полиции, сообщает Sky News. Они задержали подозреваемого и изъяли украденные телефоны. Теперь правоохранители разыскивают владельцев гаджетов.
Отмечается, что, судя по всему, задержанный не первый раз пошел на подобное преступление.
Полицейские также были вынуждены признать, что воровство на рок-концертах в Британии не редкость. Поэтому они призвали фанатов внимательно следить за своими вещами.
Отмечается, что, судя по всему, задержанный не первый раз пошел на подобное преступление.
Полицейские также были вынуждены признать, что воровство на рок-концертах в Британии не редкость. Поэтому они призвали фанатов внимательно следить за своими вещами.
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