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Бесстыдники

    Золотой лавровый лист с короны Наполеона ушел с молотка за 625 тысяч евро

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    • Фото: osenat.fr
    Золотой лавровый лист с короны Наполеона ушел с молотка за 625 тысяч евро

    Золотой лавровый лист с короны Наполеона ушел с молотка за 625 тысяч евро

    Золотой лавровый лист с короны Наполеона ушел с молотка за 625 тысяч евро
  • Фото: osenat.fr

    • Золотой лавровый лист с короны Наполеона Бонапарта продали на торгах во французском городе Фонтенбло. Декоративный элемент весом всего в шесть граммов ушел с молотка за 625 тысяч евро.

    Отмечается, что торги были довольно интенсивными. Лот вызвал большой интерес у коллекционеров, так что итоговая стоимость превысила ожидания. Как сообщает AFP со ссылкой на аукционный дом Osenat, организаторы рассчитывали выручить за золотой лавровый лист порядка 150 тысяч евро.

    На минувшей неделе с молотка ушло полотно Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Итоговая стоимость картины превзошла даже самые смелые ожидания экспертов. Она достигла 400 миллионов долларов, а с учетом налогов вышло 450 миллионов долларов. Эта сумма стала рекордной.

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