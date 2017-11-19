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Бесстыдники

    Президент Зимбабве Мугабе согласился покинуть свой пост

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    • Фото: Reuters © 2017, Rogan Ward
    Президент Зимбабве Мугабе согласился покинуть свой пост

    Президент Зимбабве Мугабе согласился покинуть свой пост

    Президент Зимбабве Мугабе согласился покинуть свой пост
  • Фото: Reuters © 2017, Rogan Ward

    • Президент Зимбабве Роберт Мугабе согласился покинуть свой пост после 37 лет нахождения у власти.

    О решении президента отказаться от власти сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

    Как сообщает AP, Мугабе объявит от отставке в эфире государственного телевидения. Он уже начал свою речь.

    смотреть«Умереть за правду»: Мугабе объявил голодовку
    «Умереть за правду»: Мугабе объявил голодовку
    Ранее сообщалось, что правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула Мугабе ультиматум, потребовав до полудня понедельника сложить полномочия.

    Ранее Мугабе, предположительно, был взят под домашний арест. Сообщалось, что в знак протеста глава государства объявил голодовку.

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