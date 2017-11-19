Президент Зимбабве Мугабе согласился покинуть свой пост

Президент Зимбабве Роберт Мугабе согласился покинуть свой пост после 37 лет нахождения у власти.
|
1156
О решении президента отказаться от власти сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.
Как сообщает AP, Мугабе объявит от отставке в эфире государственного телевидения. Он уже начал свою речь.
Ранее сообщалось, что правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула Мугабе ультиматум, потребовав до полудня понедельника сложить полномочия.
Ранее Мугабе, предположительно, был взят под домашний арест. Сообщалось, что в знак протеста глава государства объявил голодовку.
Как сообщает AP, Мугабе объявит от отставке в эфире государственного телевидения. Он уже начал свою речь.
Ранее сообщалось, что правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула Мугабе ультиматум, потребовав до полудня понедельника сложить полномочия.
Ранее Мугабе, предположительно, был взят под домашний арест. Сообщалось, что в знак протеста глава государства объявил голодовку.
Комментарии