«Зенит» нанес «Тосно» сокрушительное поражение

Санкт-петербургский «Зенит» в домашнем матче с крупным счетом обыграл клуб «Тосно» из Ленинградской области.

Игра завершилась со счетом 5:0. Отличились Леандро Паредес (20-я минута, с пенальти), Далер Кузяев (52), Бранислав Иванович (64), Александр Кокорин (70) и Артём Дзюба (87). Таким образом, футболисты из Петербурга прервали безвыигрышную серию в чемпионате страны, которая длилась около двух месяцев.



В турнирной таблице «Зенит» занимает вторую строчку с 33 очками, «Тосно» находится на 13-й позиции, у клуба 17 очков.



В следующем туре «Зенит» 27 ноября в гостях сыграет с московским «Спартаком», а «Тосно» 25 ноября на своем поле примет футболистов тульского «Арсенала».