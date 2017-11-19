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    «Зенит» нанес «Тосно» сокрушительное поражение

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Даничев
    «Зенит» нанес «Тосно» сокрушительное поражение

    «Зенит» нанес «Тосно» сокрушительное поражение

    «Зенит» нанес «Тосно» сокрушительное поражение
  • Фото: РИА Новости, Алексей Даничев

    • Санкт-петербургский «Зенит» в домашнем матче с крупным счетом обыграл клуб «Тосно» из Ленинградской области.

    Игра завершилась со счетом 5:0. Отличились Леандро Паредес (20-я минута, с пенальти), Далер Кузяев (52), Бранислав Иванович (64), Александр Кокорин (70) и Артём Дзюба (87). Таким образом, футболисты из Петербурга прервали безвыигрышную серию в чемпионате страны, которая длилась около двух месяцев.

    В турнирной таблице «Зенит» занимает вторую строчку с 33 очками, «Тосно» находится на 13-й позиции, у клуба 17 очков.

    В следующем туре «Зенит» 27 ноября в гостях сыграет с московским «Спартаком», а «Тосно» 25 ноября на своем поле примет футболистов тульского «Арсенала».

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