Хватит пить: почему во времена сухих законов становится больше вытрезвителей

В России 115 лет назад открыли первый вытрезвитель. И императора заверили: мера временная. Репортер НТВ убедился: мало что в России оказалось более постоянным, пережив императора, культ личности, застой, перестройку. И чем тяжелее были времена, тем легче было найти клиентов для вытрезвителя.

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В Советском Союзе медицинские вытрезвители работали на передовой борьбы с пьянством. Боролись, правда, не медицинскими методами. Самыми популярными были сон и ледяной душ. Куда эффективнее действовали штраф и письмо из вытрезвителя на место работы или учебы. Это был серьезный удар по репутации. Фотография пьяницы появлялась на доске позора, его могли лишить премии, места в очереди на квартиру или вовсе уволить по статье.



После распада СССР вытрезвители существовали еще 20 лет, но считались неэффективным советским анахронизмом: система общественного порицания перестала действовать.



После того как в 2011 году в ходе реформы МВД вытрезвители в России закрыли, нервной работа стала у врачей. Функции вытрезвителей передали больницам. Сильно выпившие пациенты дебоширят и занимают больничные койки. У врачей больше хлопот и меньше времени на тех, кому действительно нужна медицинская помощь.



Чтобы переживаний и проблем было меньше, в некоторых больницах были вынуждены выделить специальные палаты для тех, кто перебрал. А в ряде российских регионов и вовсе решили вытрезвители возрождать, но уже под другими вывесками. Где-то это Центр помощи, где-то Центр временного пребывания. Начался эксперимент в борьбе за трезвость в Татарстане, с Центра детоксикации в Альметьевске.



По статистике, почти 40% всех преступлений и 80% убийств и разбоев совершаются пьяными людьми. Часто они сами становятся жертвами преступников из-за своей временной беспомощности. Растет число смертельных отравлений алкоголем. Вытрезвители — не панацея от всего этого, но многих они действительно спасают.



Если верить недавним опросам, больше 80% россиян сегодня выступают за возвращение вытрезвителей. Даже в полиции, для которой это дополнительная нагрузка, говорят: без них пока не обойтись. Опыт регионов, где работают центры временного пребывания, уже изучают и обсуждают в Госдуме.



Подробности — в видеоматериале.