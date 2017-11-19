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    Отец прострелил сыну ногу на северо-западе Москвы

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    Отец прострелил сыну ногу на северо-западе Москвы

    Отец прострелил сыну ногу на <nobr>северо-западе</nobr> Москвы

    Мужчина непроизвольно выстрелил в бедро 11-летнему сыну из пистолета на северо-западе столицы, проводится проверка.

    Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в СУ СК по Москве, «по факту причинения ранения малолетнему мальчику на северо-западе Москвы проводится проверка».

    В ведомстве сообщили, что в жилом доме на северо-западе столицы мужчина разбирал купленный им пистолет и случайно выстрелил в сына 2006 года рождения. Ребенок был ранен в левое бедро.

    Мальчика госпитализировали в травматологическое отделение столичной больницы. Правоохранители устанавливают все обстоятельств произошедшего.

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