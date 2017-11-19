Ты не поверишь!
ТВ-Эфир
Ты не поверишь!

    В Чечне ликвидировали напавших на пост полиции боевиков

    комментировать

    В Чечне ликвидировали напавших на пост полиции боевиков

    В Чечне ликвидировали напавших на пост полиции боевиков

    Пост полиции в Чечне подвергся атаке со стороны боевиков. Между напавшими и стражами порядка завязался короткий бой.

    Инцидент произошел близ села Рошни-Чу в Урус-Мартановском районе. В ночь на воскресенье двое вооруженных боевиков напали на пост полиции. Правоохранители открыли ответный огонь.

    Управление МВД по Чеченской Республике: «Двое нападавших были ликвидированы ответным огнем, полицейские не пострадали».

    В настоящее время, как отметили в ведомстве, выясняется принадлежность нейтрализованных боевиков к тем или иным группировкам, сообщает ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru