В Чечне ликвидировали напавших на пост полиции боевиков

Пост полиции в Чечне подвергся атаке со стороны боевиков. Между напавшими и стражами порядка завязался короткий бой.
Инцидент произошел близ села Рошни-Чу в Урус-Мартановском районе. В ночь на воскресенье двое вооруженных боевиков напали на пост полиции. Правоохранители открыли ответный огонь.
Управление МВД по Чеченской Республике: «Двое нападавших были ликвидированы ответным огнем, полицейские не пострадали».
В настоящее время, как отметили в ведомстве, выясняется принадлежность нейтрализованных боевиков к тем или иным группировкам, сообщает ТАСС.
Управление МВД по Чеченской Республике: «Двое нападавших были ликвидированы ответным огнем, полицейские не пострадали».
В настоящее время, как отметили в ведомстве, выясняется принадлежность нейтрализованных боевиков к тем или иным группировкам, сообщает ТАСС.
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