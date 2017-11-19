Около 20 человек погибли в давке при раздаче продовольственной помощи в Марокко

В регионе
Эс-Сувейра на западе Марокко произошла давка в пункте раздачи продовольственной помощи.
Как минимум 17 человек погибли, еще 38 пострадали во время давки в толпе собравшихся за продовольственной помощью, передает ТАСС.
Трагический инцидент произошел в населенном пункте Сиди Бульалам. У одной из лавок, где планировали раздать продукты, столпились сотни людей. Предположительно, их было около 800 человек. Толчея переросла в давку. Среди жертв оказались в основном женщины и дети.
Не исключено, что число погибших и пострадавших еще увеличится. Некоторые раненые находятся в критическом состоянии. Среди них четыре женщины и двое детей.
Трагический инцидент произошел в населенном пункте Сиди Бульалам. У одной из лавок, где планировали раздать продукты, столпились сотни людей. Предположительно, их было около 800 человек. Толчея переросла в давку. Среди жертв оказались в основном женщины и дети.
Не исключено, что число погибших и пострадавших еще увеличится. Некоторые раненые находятся в критическом состоянии. Среди них четыре женщины и двое детей.
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