Звезды сошлись
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Звезды сошлись
    Нищета и безработица: почему к митингам у Рады присоединились военные. безработица, митинги и протесты, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНищета и безработица: почему к митингам у Рады присоединились военные

    Нищета и безработица: почему к митингам у Рады присоединились военные

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    Нищета и безработица: почему к митингам у Рады присоединились военные

    Нищета и безработица: почему к митингам у Рады присоединились военные

    Нищета и безработица: почему к митингам у Рады присоединились военные

      С самого начала в палаточном лагере под Радой протестовали и гражданские, и военные. Многие из этих мужчин в камуфляже говорят, что воевали в Донбассе, а теперь вернулись и вместе с радикалами требуют импичмента. Потому что поняли: те, кто отправлял их на войну под лозунгом «Слава Украине! Героям слава!», просто-напросто их обманули.

      Александру 32 года, добровольцем на войну он пошел около года назад. Его уверяли: когда вернется, то обязательно будет героем, будут награды и премии. А получилось совсем не так.

      Александр, бывший военнослужащий ВСУ: «В нашем государстве очень сильно разочаровался, потому что оно не выполняет обещаний. Обещали льготы, медицинскую помощь, обещали все, но не сделали ничего. Контузия была, ранения были у пацанов — никто не помог».

      А ведь вот в 2014 году Порошенко бил себе в грудь: войну скоро закончим, солдат не обидим. А на деле такие, как Александр, вернувшись из Донбасса, даже элементарно не могут найти работу.

      Александр: «У меня жена в декрете, у меня маленький ребенок, дочка. Сейчас на подработках бегаю, тыкаюсь, мыкаюсь».

      Но власть об этом умалчивает. На Украине между тем опять сорван призыв. И сколько бы ни крутили рекламные ролики о патриотизме в стиле милитари, хлопцы Незалежной массово уклоняются от службы.

      А некоторые украинские эксперты с самого начала говорили: Порошенко мир на юго-востоке не нужен. Это не выгодно. Во-первых, чуть что — все проблемы в стране, в том числе экономические, сразу списываются на войну. Во-вторых, на этой войне сам президент неплохо зарабатывает.

      Подробности — видеоматериале.

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