Круг замкнулся: в конфликт вокруг Ливана и «Хезболлы» втягивают Европу и Россию

Ливан — это
де-факто единая страна с четким разделением: христианский президент, исламский премьер-министр. По похожей схеме сейчас предлагают урегулировать сирийский конфликт.
Ливан остается перекрестком, на котором сплелись интересы больших игроков на Ближнем Востоке. С одной стороны, самая влиятельная партия здесь — «Хезболла», рожденная и выкормленная Ираном, с другой стороны, на границе — запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра», с которой вели переговоры турки, когда ее бойцы похитили и казнили ливанских солдат. Это означает, что Ливан может стать следующей горячей точкой Ближнего Востока, несмотря на все свои усилия по восстановлению и перемирию.
Премьер-министр Ливана Саад Харири, которого две недели держали в Саудовской Аравии, прибыл в Париж. Возможно, спасло его вмешательство Эммануэля Макрона, который официально пригласил его в гости. Почему саудиты его отпустили, не знает никто.
Саад Харири, премьер-министр Ливана: «Я вернусь в Ливан в ближайшие дни, приму участие в празднованиях Дня независимости и сделаю важное заявление».
Джебран Басиль, министр иностранных дел Ливана: «Это неприемлемо, это очень опасно. Его в Ливане нет, он только может делать заявления».
Глава ливанского МИД мечется по Европе и просит о помощи Россию. А Сирия видит, что ливанская модель не просто дает сбой — ее просто уже нет. Прекращая войну, маленькая республика выбрала из двух зол оба — созданную Ираном «Хезболлу» и избранного Саудовской Аравией президента. И сейчас ей наносят удар за ударом большие игроки.
Саудовские принцы требуют, чтобы «Хезболла» ушла, иными словами — пусть уйдет Иран. В Каире уже собрали чрезвычайное заседание Лиги арабских государств: Иран ведет себя слишком нагло, остановите его. Иран отвечает: наши стражи Исламской революции воевали за Асада, а еще 200 тысяч бойцов готовы где угодно биться с кем угодно, и среди них — афганцы, ставшие иранской военной силой специального назначения, и у них — уникальный боевой опыт.
Но одновременно турки сейчас очень жестко ведут переговоры и с Россией, и с США, потому что обе стороны хотят дружить с курдами, а турки считают их террористами. И если Саудовская Аравия ненавидит и требует ликвидировать иранскую «Хезболлу», то турки по итогу хотели бы такой же судьбы курдам. Круг замкнулся, и Россия пытается этот круг прорвать, иначе на карте мира начнется такой передел, что война с халифатом окажется просто началом совсем другой войны.
Премьер-министр Ливана Саад Харири, которого две недели держали в Саудовской Аравии, прибыл в Париж. Возможно, спасло его вмешательство Эммануэля Макрона, который официально пригласил его в гости. Почему саудиты его отпустили, не знает никто.
Саад Харири, премьер-министр Ливана: «Я вернусь в Ливан в ближайшие дни, приму участие в празднованиях Дня независимости и сделаю важное заявление».
Джебран Басиль, министр иностранных дел Ливана: «Это неприемлемо, это очень опасно. Его в Ливане нет, он только может делать заявления».
Глава ливанского МИД мечется по Европе и просит о помощи Россию. А Сирия видит, что ливанская модель не просто дает сбой — ее просто уже нет. Прекращая войну, маленькая республика выбрала из двух зол оба — созданную Ираном «Хезболлу» и избранного Саудовской Аравией президента. И сейчас ей наносят удар за ударом большие игроки.
Саудовские принцы требуют, чтобы «Хезболла» ушла, иными словами — пусть уйдет Иран. В Каире уже собрали чрезвычайное заседание Лиги арабских государств: Иран ведет себя слишком нагло, остановите его. Иран отвечает: наши стражи Исламской революции воевали за Асада, а еще 200 тысяч бойцов готовы где угодно биться с кем угодно, и среди них — афганцы, ставшие иранской военной силой специального назначения, и у них — уникальный боевой опыт.
Но одновременно турки сейчас очень жестко ведут переговоры и с Россией, и с США, потому что обе стороны хотят дружить с курдами, а турки считают их террористами. И если Саудовская Аравия ненавидит и требует ликвидировать иранскую «Хезболлу», то турки по итогу хотели бы такой же судьбы курдам. Круг замкнулся, и Россия пытается этот круг прорвать, иначе на карте мира начнется такой передел, что война с халифатом окажется просто началом совсем другой войны.
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