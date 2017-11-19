Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины

Лидер партии «Рух новых сил» («Движение новых сил») Михаил Саакашвили заявил, что готов стать
премьер-министром Украины в случае необходимости.
Опальный политик объявил о готовности исполнять обязанности второго лица в стране на митинге у здания Верховной рады.
Михаил Саакашвили: «Украина нуждается в срочном создании новой власти, нового правительства. Мы должны вместе создать это правительство. Я готов вместе с вами сделать это… Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если это нужно».
Также в своем выступлением Саакашвили вновь напомнил о «народном импичменте», который может начаться в следующем месяце.
Михаил Саакашвили: «3 декабря начало „народного импичмента“. До 3 декабря мы делаем то, что начали делать. 3 декабря — это час икс для нас всех. Давайте организовываться, я буду ездить по стране и поднимать людей мирно».
Ранее Саакашвили, в сентябре с боем прорвавшийся на Украину, заявлял, что митинги возле Рады будут проводиться каждое воскресенье, а их участники будут «устраивать шок для Банковой», где расположена администрация президента Украины.
Михаил Саакашвили: «Украина нуждается в срочном создании новой власти, нового правительства. Мы должны вместе создать это правительство. Я готов вместе с вами сделать это… Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если это нужно».
Также в своем выступлением Саакашвили вновь напомнил о «народном импичменте», который может начаться в следующем месяце.
Михаил Саакашвили: «3 декабря начало „народного импичмента“. До 3 декабря мы делаем то, что начали делать. 3 декабря — это час икс для нас всех. Давайте организовываться, я буду ездить по стране и поднимать людей мирно».
Ранее Саакашвили, в сентябре с боем прорвавшийся на Украину, заявлял, что митинги возле Рады будут проводиться каждое воскресенье, а их участники будут «устраивать шок для Банковой», где расположена администрация президента Украины.
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