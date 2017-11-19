Правящая партия Зимбабве выдвинула Мугабе ультиматум

Правящая партия Зимбабве
ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула требование к президенту страны Роберту Мугабе сложить свои полномочия до полудня понедельника.
Как передает ТАСС со ссылкой на заявление центрального комитета ЗАНУ-ПФ, в случае отказа Мугабе ожидает процедура импичмента. Кроме этого, ЗАНУ-ПФ отстранила Мугабе с поста главы партии.
Согласно заявлению, ЗАНУ-ПФ выдвинет Эммерсона Мнангагву — отправленного в отставку Мугабе вице-президента Зимбабве — в качестве кандидата на пост президента от ЗАНУ-ПФ.
Напомним, 15 ноября вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране и задержали ряд близких к Мугабе официальных лиц. Сам 93-летний зимбабвийский президент, предположительно, находится под домашним арестом. Согласно данным ряда СМИ, его супруга Грейс, которую Мугабе, по мнению наблюдателей, хотел сделать своим преемником на посту президента, покинула страну.
Согласно заявлению, ЗАНУ-ПФ выдвинет Эммерсона Мнангагву — отправленного в отставку Мугабе вице-президента Зимбабве — в качестве кандидата на пост президента от ЗАНУ-ПФ.
Напомним, 15 ноября вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране и задержали ряд близких к Мугабе официальных лиц. Сам 93-летний зимбабвийский президент, предположительно, находится под домашним арестом. Согласно данным ряда СМИ, его супруга Грейс, которую Мугабе, по мнению наблюдателей, хотел сделать своим преемником на посту президента, покинула страну.
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