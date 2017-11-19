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    Главы МИД России, Турции и Ирана отметили снижение уровня насилия в Сирии

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    Главы МИД России, Турции и Ирана отметили снижение уровня насилия в Сирии

    Главы МИД России, Турции и Ирана отметили снижение уровня насилия в Сирии

    В Анталье состоялась встреча глав МИД России, Ирана и Турции, на которой обсуждались вопросы урегулирования сирийского кризиса.

    В МИД РФ сообщили, что Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели углубленный обмен мнениями по всему комплексу вопросов об урегулировании ситуации в Сирии.

    МИД РФ: «Рассмотрены основные тенденции в развитии военно-политической обстановки в этой стране в контексте завершающегося разгрома очага международного терроризма и функционирования созданных в рамках Астанинского процесса зон деэскалации вооруженного конфликта».

    Министры на переговорах в Анталье отметили снижение уровня насилия в Сирии, что позволяет перейти от вооруженной конфронтации к политическому урегулированию в стране. Также Лавров, Зариф и Чавушоглу высказались за продолжение совместных усилий в астанинском формате, которые содействуют созданию условий для активизации межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве.

    Кроме того, на встрече в Анталье стороны обсудили подготовку к созыву Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

    МИД РФ: «Была отмечена нацеленность этой инициативы на восстановление доверия между сирийцами и перевод урегулирования всех вопросов национальной повестки в плоскость инклюзивного межсирийского диалога с целью поиска и достижения компромиссов в интересах единой и сильной Сирии, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН».

    смотретьЛавров рассказал об итогах переговоров с главами МИД Ирана и Турции в Анталье
    Лавров рассказал об итогах переговоров с главами МИД Ирана и Турции в Анталье
    В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны в ходе сегодняшней встречи согласовали все ключевые вопросы в преддверии саммита в Сочи, который состоится 22 ноября.

    В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что на совещании обсуждался вопрос о размещении наблюдателей в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Техническую сторону этого вопроса рассмотрят детально руководители генеральных штабов России, Ирана и Турции, передает «Интерфакс».

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