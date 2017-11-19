Главы МИД России, Турции и Ирана отметили снижение уровня насилия в Сирии

В Анталье состоялась встреча глав МИД России, Ирана и Турции, на которой обсуждались вопросы урегулирования сирийского кризиса.
В МИД РФ сообщили, что Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели углубленный обмен мнениями по всему комплексу вопросов об урегулировании ситуации в Сирии.
МИД РФ: «Рассмотрены основные тенденции в развитии военно-политической обстановки в этой стране в контексте завершающегося разгрома очага международного терроризма и функционирования созданных в рамках Астанинского процесса зон деэскалации вооруженного конфликта».
Министры на переговорах в Анталье отметили снижение уровня насилия в Сирии, что позволяет перейти от вооруженной конфронтации к политическому урегулированию в стране. Также Лавров, Зариф и Чавушоглу высказались за продолжение совместных усилий в астанинском формате, которые содействуют созданию условий для активизации межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве.
Кроме того, на встрече в Анталье стороны обсудили подготовку к созыву Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.
МИД РФ: «Была отмечена нацеленность этой инициативы на восстановление доверия между сирийцами и перевод урегулирования всех вопросов национальной повестки в плоскость инклюзивного межсирийского диалога с целью поиска и достижения компромиссов в интересах единой и сильной Сирии, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН».
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны в ходе сегодняшней встречи согласовали все ключевые вопросы в преддверии саммита в Сочи, который состоится 22 ноября.
В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что на совещании обсуждался вопрос о размещении наблюдателей в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Техническую сторону этого вопроса рассмотрят детально руководители генеральных штабов России, Ирана и Турции, передает «Интерфакс».
МИД РФ: «Рассмотрены основные тенденции в развитии военно-политической обстановки в этой стране в контексте завершающегося разгрома очага международного терроризма и функционирования созданных в рамках Астанинского процесса зон деэскалации вооруженного конфликта».
Министры на переговорах в Анталье отметили снижение уровня насилия в Сирии, что позволяет перейти от вооруженной конфронтации к политическому урегулированию в стране. Также Лавров, Зариф и Чавушоглу высказались за продолжение совместных усилий в астанинском формате, которые содействуют созданию условий для активизации межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве.
Кроме того, на встрече в Анталье стороны обсудили подготовку к созыву Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.
МИД РФ: «Была отмечена нацеленность этой инициативы на восстановление доверия между сирийцами и перевод урегулирования всех вопросов национальной повестки в плоскость инклюзивного межсирийского диалога с целью поиска и достижения компромиссов в интересах единой и сильной Сирии, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН».
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны в ходе сегодняшней встречи согласовали все ключевые вопросы в преддверии саммита в Сочи, который состоится 22 ноября.
В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что на совещании обсуждался вопрос о размещении наблюдателей в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Техническую сторону этого вопроса рассмотрят детально руководители генеральных штабов России, Ирана и Турции, передает «Интерфакс».
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