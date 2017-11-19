Неизвестный попытался проникнуть в Белый дом

Секретная служба США задержала мужчину на внешнем периметре Белого дома в Вашингтоне.
О задержании нарушителя, который намеревался попасть на территорию Белого дома, сообщила секретная служба, отвечающая за охрану президента США. Подробности инцидента приводятся на ее странице в Twitter.
Согласно сообщению, неизвестный мужчина пытался перепрыгнуть через велосипедный барьер у линии северного ограждения Белого дома. Нарушитель был немедленно взят под стражу. Из-за случившегося в этом районе на некоторое время было перекрыто пешеходное движение.
Сам президент Дональд Трамп в момент, когда нарушитель пытался проникнуть в Белый дом, находился в своей официальной резиденции. Стоит отметить, что это далеко не первый подобный инцидент в Вашингтоне.
Согласно сообщению, неизвестный мужчина пытался перепрыгнуть через велосипедный барьер у линии северного ограждения Белого дома. Нарушитель был немедленно взят под стражу. Из-за случившегося в этом районе на некоторое время было перекрыто пешеходное движение.
Сам президент Дональд Трамп в момент, когда нарушитель пытался проникнуть в Белый дом, находился в своей официальной резиденции. Стоит отметить, что это далеко не первый подобный инцидент в Вашингтоне.
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