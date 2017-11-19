«Умереть за правду»: Мугабе объявил голодовку

Отстраненный от власти в Зимбабве Роберт Мугабе объявил голодовку в знак протеста против своего заключения под домашний арест.
О том, что 93-летний Мугабе отказывается от приема пищи с 18 ноября и выражает готовность «умереть за правду», британской газете Daily Mail сообщил один из членов семьи президента Зимбабве.
Эту информацию подтвердил и один из членов правящей в Зимбабве партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт».
Представитель партии: «Старик испробовал не один трюк за прошедшие сутки: голодовка, угрозы, отказ говорить».
Ранее сегодня на специальном заседании центрального комитета партии Мугабе был отстранен от должности главы организации. Начался процесс смещения его с поста президента страны, на который политик выдвигался как лидер правящей партии.
Под домашний арест Мугабе и его супругу Грейс поместили военные, которые заявили, что их действия направлены против «преступников» в окружении президента.
Эту информацию подтвердил и один из членов правящей в Зимбабве партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт».
Представитель партии: «Старик испробовал не один трюк за прошедшие сутки: голодовка, угрозы, отказ говорить».
Mugabe goes on hunger strike https://t.co/lSAeK6bqrd— Daily Mail Online (@MailOnline) November 19, 2017
Ранее сегодня на специальном заседании центрального комитета партии Мугабе был отстранен от должности главы организации. Начался процесс смещения его с поста президента страны, на который политик выдвигался как лидер правящей партии.
Под домашний арест Мугабе и его супругу Грейс поместили военные, которые заявили, что их действия направлены против «преступников» в окружении президента.
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