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    «Умереть за правду»: Мугабе объявил голодовку. Африка, Зимбабве. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Умереть за правду»: Мугабе объявил голодовку

    «Умереть за правду»: Мугабе объявил голодовку

    5 комментариев
    • Фото: Reuters © 2017, Rogan Ward
    «Умереть за правду»: Мугабе объявил голодовку

    «Умереть за правду»: Мугабе объявил голодовку

    «Умереть за правду»: Мугабе объявил голодовку
    • Фото: Reuters © 2017, Rogan Ward

      • Отстраненный от власти в Зимбабве Роберт Мугабе объявил голодовку в знак протеста против своего заключения под домашний арест.

      О том, что 93-летний Мугабе отказывается от приема пищи с 18 ноября и выражает готовность «умереть за правду», британской газете Daily Mail сообщил один из членов семьи президента Зимбабве.

      Эту информацию подтвердил и один из членов правящей в Зимбабве партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт».

      Представитель партии: «Старик испробовал не один трюк за прошедшие сутки: голодовка, угрозы, отказ говорить».


      Ранее сегодня на специальном заседании центрального комитета партии Мугабе был отстранен от должности главы организации. Начался процесс смещения его с поста президента страны, на который политик выдвигался как лидер правящей партии.

      Под домашний арест Мугабе и его супругу Грейс поместили военные, которые заявили, что их действия направлены против «преступников» в окружении президента.

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