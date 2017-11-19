Следствие вели…
ТВ-Эфир
Следствие вели…
    В Калаче-на-Дону открыли стелу к 75-летию контрнаступления под Сталинградом. Великая Отечественная война, Волгоградская область, история, памятники, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Калаче-на-Дону открыли стелу к 75-летию контрнаступления под Сталинградом

    В Калаче-на-Дону открыли стелу к 75-летию контрнаступления под Сталинградом

    комментировать
    В <nobr>Калаче-на-Дону</nobr> открыли стелу к <nobr>75-летию</nobr> контрнаступления под Сталинградом

    В Калаче-на-Дону открыли стелу к 75-летию контрнаступления под Сталинградом

    В <nobr>Калаче-на-Дону</nobr> открыли стелу к <nobr>75-летию</nobr> контрнаступления под Сталинградом
    • Фото: volgograd.ru

      • 75 лет назад советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом, итогом которого стали окружение и ликвидация 300-тысячной группировки фельдмаршала Паулюса.

      К Вечному огню на Мамаевом кургане цветы возложили сотни человек. Торжества прошли и у монумента «Соединение фронтов» в поселке Пятиморье.

      А в Калаче-на-Дону, где и замкнулось кольцо сталинградского котла, открыли стелу «Город воинской славы».

      И сегодня же в Волгограде подводят итоги работы «Поискового движения России». В этом году активисты организации перезахоронили более 17 тысяч красноармейцев.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru