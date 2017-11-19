В Калаче-на-Дону открыли стелу к 75-летию контрнаступления под Сталинградом

75 лет назад советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом, итогом которого стали окружение и ликвидация 300-тысячной группировки фельдмаршала Паулюса.

К Вечному огню на Мамаевом кургане цветы возложили сотни человек. Торжества прошли и у монумента «Соединение фронтов» в поселке Пятиморье.



А в Калаче-на-Дону, где и замкнулось кольцо сталинградского котла, открыли стелу «Город воинской славы».



И сегодня же в Волгограде подводят итоги работы «Поискового движения России». В этом году активисты организации перезахоронили более 17 тысяч красноармейцев.