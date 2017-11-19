Роберт Мугабе отстранен с поста главы правящей партии Зимбабве

Центральный комитет правящей в Зимбабве партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт»
(ЗАНУ-ПФ) на специальном заседании отстранил 93-летнего президента страны Роберта Мугабе с поста главы партии.
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Как сообщает агентство Reuters, новым главой ЗАНУ-ПФ назначен бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва. Именно его отстранение от должности 6 ноября привело к политическому кризису в стране и вмешательству военных, которые заключили Мугабе под домашний арест. Также из правящей партии исключена супруга Мугабе Грейс, главный политический соперник Мнангагвы.
Лидер влиятельного движения ветеранов освободительной борьбы в Зимбабве Кристофер Мутсвангва сообщил агентству, что правящая партия уже «начала процесс» смещения Мугабе и с поста президента страны, на который он выдвигался как лидер ЗАНУ-ПФ.
Лидер влиятельного движения ветеранов освободительной борьбы в Зимбабве Кристофер Мутсвангва сообщил агентству, что правящая партия уже «начала процесс» смещения Мугабе и с поста президента страны, на который он выдвигался как лидер ЗАНУ-ПФ.
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