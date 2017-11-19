Порошенко объявил Украину космической державой

#КосмічнаДержава 20 років тому у цей день відбулася історична подія для Незалежної України — Леонід Каденюк на борту американського космічного корабля «Колумбія» здійснив політ у Космос.



З того часу Україна успішно підтверджує свої позиції космічної держави.



Ракето-носії українського виробництва виводять на навколоземну орбіту космічні апарати та супутники з різних країн по всьому світу, а Україна є активним учасником міжнародних космічних програм.



#КосмічнаДержава #GloryToUkraine Опубликовано Петро Порошенко 18 ноября 2017 г.

Порошенко напомнил о событии 1997 года, когда Леонид Каденюк осуществил полет в космос, правда, на борту американского корабля «Колумбия».: «С того времени Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы».По его словам, именно украинские ракеты-носители выводят на околоземную орбиту космические спутники других государств, а сама Украина выступает в качестве активного участника международных космических программ.Леонид Каденюк — первый космонавт независимой Украины. После распада Советского Союза он принял российское гражданство, однако через несколько лет сменил его на украинское.