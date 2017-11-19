Гигантская рождественская ель привела к хаосу на дорогах в немецком городе

Транспортный коллапс возник в населенном пункте Кандерн (земля
Баден-Вюртемберг) из-за огромного рождественского дерева.
Перевозивший внушительных размеров ель водитель недооценил размеры дерева, в результате во время поездки были повреждены несколько дорожных знаков и перила моста. Автомобилисты были вынуждены останавливаться и уступать дорогу машине с крупногабаритным грузом.
Отмечается, что горе-водитель скрылся с места происшествия. В отношении нарушителя будет возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что горе-водитель скрылся с места происшествия. В отношении нарушителя будет возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.
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