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    Гигантская рождественская ель привела к хаосу на дорогах в немецком городе

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    Гигантская рождественская ель привела к хаосу на дорогах в немецком городе

    Гигантская рождественская ель привела к хаосу на дорогах в немецком городе

    Транспортный коллапс возник в населенном пункте Кандерн (земля Баден-Вюртемберг) из-за огромного рождественского дерева.

    Перевозивший внушительных размеров ель водитель недооценил размеры дерева, в результате во время поездки были повреждены несколько дорожных знаков и перила моста. Автомобилисты были вынуждены останавливаться и уступать дорогу машине с крупногабаритным грузом.

    Отмечается, что горе-водитель скрылся с места происшествия. В отношении нарушителя будет возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

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