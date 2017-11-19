В Госдуме назвали «взрывоопасной» военную помощь Киеву от США

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военно-техническая помощь со стороны США «взорвет» ситуацию на востоке Украины. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев передаст Вашингтону «опыт борьбы с россиянами» в обмен на американское оружие. Помимо противотанковых ракетных комплексов Javelin, Киев, по словам Климкина, рассчитывает получить от американцев дроны, контрбатарейные системы и средства для кибервойны.
Владимир Шаманов: «Эти „хотелки“ Климкина резко дестабилизируют состояние, уже сложившееся в определенной степени, хоть как-то подконтрольное для международных организаций и для жителей в зоне конфликта. Те средства, которые он перечислил, все относятся к наступательным действиям, и, безусловно, это будет сказываться крайне отрицательно на всех сторонах процесса: и политических, и дипломатических, я уже не говорю о военных».
По мнению Шаманова, такое решение американской стороны не просто осложнит ситуацию в Донбассе, а «взорвет» ее. Он также выразил мнение, что это будет самым безответственным шагом со стороны США, сообщает РИА Новости.
Владимир Шаманов: «Эти „хотелки“ Климкина резко дестабилизируют состояние, уже сложившееся в определенной степени, хоть как-то подконтрольное для международных организаций и для жителей в зоне конфликта. Те средства, которые он перечислил, все относятся к наступательным действиям, и, безусловно, это будет сказываться крайне отрицательно на всех сторонах процесса: и политических, и дипломатических, я уже не говорю о военных».
По мнению Шаманова, такое решение американской стороны не просто осложнит ситуацию в Донбассе, а «взорвет» ее. Он также выразил мнение, что это будет самым безответственным шагом со стороны США, сообщает РИА Новости.
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