Лавров рассказал об итогах переговоров с главами МИД Ирана и Турции в Анталье

В Анталье завершилась встреча министров иностранных дел России, Ирана и Турции.
Переговоры Сергея Лаврова, Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу в Анталье продолжались около двух часов. Они проходили в закрытом режиме. Прессу допустили только на завершение встречи.
В конце совещания министры обменялись шутками. Сергей Лавров с улыбкой спросил, чем их будут угощать на ланч. В ответ Чавушоглу сказал, что «есть разные варианты».
Эта встреча была посвящена вопросам урегулирования сирийского кризиса. Она предваряла российско-иранско-турецкий саммит, который пройдет в Сочи на следующей неделе.
Лавров прокомментировал итоги сегодняшнего заседания. По его словам, встреча была полезной и стороны сумели договориться по всем вопросам, передает РИА Новости.
Сергей Лавров: «Мы собрались, чтобы обменяться мнениями о конкретных деталях подготовки к саммиту президентов наших стран, который состоится 22 ноября в Сочи. Работа была очень полезной, мы договорились по всем ключевым вопросам и будем докладывать президенту наши оценки того, как двигаться дальше, как укреплять процесс Астаны, который должен создать наиболее благоприятные условия для того, чтобы женевский процесс, наконец, обрел некие действенные инструменты для решения задач, поставленных в резолюции 2254 СБ ООН».
В конце совещания министры обменялись шутками. Сергей Лавров с улыбкой спросил, чем их будут угощать на ланч. В ответ Чавушоглу сказал, что «есть разные варианты».
Эта встреча была посвящена вопросам урегулирования сирийского кризиса. Она предваряла российско-иранско-турецкий саммит, который пройдет в Сочи на следующей неделе.
Лавров прокомментировал итоги сегодняшнего заседания. По его словам, встреча была полезной и стороны сумели договориться по всем вопросам, передает РИА Новости.
Сергей Лавров: «Мы собрались, чтобы обменяться мнениями о конкретных деталях подготовки к саммиту президентов наших стран, который состоится 22 ноября в Сочи. Работа была очень полезной, мы договорились по всем ключевым вопросам и будем докладывать президенту наши оценки того, как двигаться дальше, как укреплять процесс Астаны, который должен создать наиболее благоприятные условия для того, чтобы женевский процесс, наконец, обрел некие действенные инструменты для решения задач, поставленных в резолюции 2254 СБ ООН».
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