В Одессе избили водителя Михаила Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области заявил, что на его водителя минувшей ночью было совершено нападение.
Лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook заявил, что его водителя жестко избили в Одессе. По его словам, у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга. Нападение, как отметил политик, произошло возле дома водителя.
Михаил Саакашвили: «После того как за последний месяц в Грузию депортировали всех моих охранников и журналиста, который сопровождал меня и освещал мою деятельность, я остался только со своим водителем Владимиром. Он возил меня и помогал по хозяйству. Сегодня ночью двое неизвестных встретили его возле дома и жестоко избили».
Со слов Саакашвили, его водитель перед нападением увидел две знакомые машины, которые часто ездили за ними. Он считал, что эти авто принадлежат СБУ. Сами нападавшие были «спортивного вида и явно ждали его у подъезда».
Михаил Саакашвили: «Его жена позвонила мне из Одессы, мы вызвали скорую и полицию, и я сам приехал к нему. Скорая отвезла его в больницу, где ему поставили диагноз — „тяжелое сотрясение мозга“».
Саакашвили высказал мнение, что таким образом «властная ОПГ» пытается выжить его с территории Украины и поэтому «одного за другим» убирает людей из окружения экс-губернатора Одесской области.
Ранее Государственная миграционная служба Украины отменила действие временного разрешения на пребывание в стране журналисту Тамазу Шавшишвили, который освещал деятельность Саакашвили. Кроме того, еще одному соратнику Саакашвили — Кобе Накопию — запретили въезд на Украину сроком на три года.
Михаил Саакашвили: «После того как за последний месяц в Грузию депортировали всех моих охранников и журналиста, который сопровождал меня и освещал мою деятельность, я остался только со своим водителем Владимиром. Он возил меня и помогал по хозяйству. Сегодня ночью двое неизвестных встретили его возле дома и жестоко избили».
Со слов Саакашвили, его водитель перед нападением увидел две знакомые машины, которые часто ездили за ними. Он считал, что эти авто принадлежат СБУ. Сами нападавшие были «спортивного вида и явно ждали его у подъезда».
Михаил Саакашвили: «Его жена позвонила мне из Одессы, мы вызвали скорую и полицию, и я сам приехал к нему. Скорая отвезла его в больницу, где ему поставили диагноз — „тяжелое сотрясение мозга“».
Саакашвили высказал мнение, что таким образом «властная ОПГ» пытается выжить его с территории Украины и поэтому «одного за другим» убирает людей из окружения экс-губернатора Одесской области.
Ранее Государственная миграционная служба Украины отменила действие временного разрешения на пребывание в стране журналисту Тамазу Шавшишвили, который освещал деятельность Саакашвили. Кроме того, еще одному соратнику Саакашвили — Кобе Накопию — запретили въезд на Украину сроком на три года.
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