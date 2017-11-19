Отец Евгения Плющенко рассказал о подарке знаменитого фигуриста

На дне рождения Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге собралась вся родня фигуриста. Жена Яна Рудковская с сыном Сашей, старшая сестра Елена, племянницы, сын от первого брака Егор и отец фигуриста — Виктор Плющенко.

Отец Плющенко скромничает, он — обычный столяр, а вырастил двукратного олимпийского чемпиона. Он рассказал, что помнит, как маленький Женя еще в Волгограде делал свои первые шаги на льду. С тех пор ничего не изменилось.



Виктор Плющенко: «Он какой был, такой и есть, только повзрослел. Ко мне очень хорошо относится».



Евгению Плющенко от папы достались орлиный профиль и нордический темперамент. Оба спокойные, говорят только по существу. Мама для семьи фигуриста — больная тема. Татьяны Плющенко не стало всего два года назад. Она сгорела от страшной болезни в 58 лет. А ведь Татьяна Плющенко всю свою жизнь посвятила сыну. Разрывалась между Волгоградом, где остались муж со старшей дочерью, и Петербургом, где тренировался сын. Фигурист и сам говорил: мама сделала из него человека. И сегодня она бы им точно гордилась.



Держаться отцу чемпиона помогают дети и любимые внуки. А их у Виктора Плющенко пятеро. В загородный дом к дедушке приезжает и старший сын Евгения Плющенко — 11-летний Егор. Он с каждым годом становится все больше похож на отца: тот же породистый нос, разрез глаз и обаятельная улыбка. А знаменитый отец подчеркивает: Егор вниманием не обделен.



Евгений Плющенко не делит детей на своих и чужих. Считает, что у него четверо сыновей: Андрей, Николай, Егор и Саша. Он и мальчиков приучает относиться друг к другу по-братски. Евгений Плющенко заботится о всей своей родне. Отец чемпиона признается: стоило ему одни раз заикнуться об автомобиле, и новенькая иномарка уже на следующий день стояла под окном.



Виктор Плющенко: «Машину подарил, когда деньги нужны — дает. Насчет этого проблем нет, в свое время я отдал, теперь он отдает нам. Так что он и сестре помогает, и племянникам, всем помогает. Так что все хорошо у нас».

