Родители Андрея Панина рассказали, как живут после гибели актера

Андрей Панин купил родителям дом в подмосковных Бронницах. Но после смерти актера жизнь там словно остановилась. Качели покрылись ржавчиной, дорожки поросли травой, да и за 15 сотками земли пожилым людям ухаживать все тяжелее.
Отцу Андрея Панина 80 лет, маме — 82 года. Она не падает духом, но не скрывает: возраст берет свое. По ее словам, из-за одышки и больных ног она полгода не была на могиле у сына, а свозить ее некому.
Андрея Панина не стало четыре года назад. Звезду экрана нашли в его квартире на Балаклавском проспекте, куда он нередко сбегал от семьи, чтобы подготовиться к съемкам и побыть одному. Отец Андрея Панина с трудом сдерживает слезы, вспоминая тот страшный день. Они ждали сына на фирменные котлеты, а телефонный звонок навсегда разделил их жизнь на до и после.
Только через год следствие установило: причина смерти Андрея Панина — несчастный случай. Актер упал с высоты собственного роста и ударился головой. Но родители в случайность не верят. На лице Андрея Панина были синяки, в ранах обнаружены фрагменты стекла. Мама актера не сомневается: к смерти их сына причастен кто-то из ближайшего окружения. Проблем с алкоголем, о которых писали газеты, у актера тоже не было, вспоминает мама. Андрей Панин пил не больше других.
После смерти у Андрея Панина остались две квартиры в Москве. Но у родителей и мыслей не было использовать свои права на наследство. У сына осталась семья: жена, актриса Наталья Рогожкина, и два сына.
Сейчас старшему сыну Андрея Панина Александру 16 лет, а младшему Петру — девять. Но в Бронницах они почти не бывают. В гости к пенсионерам приезжает только младшая дочь Нина со своими детьми. А родителям Андрея Панина так хочется видеть, как растут внуки. В квартире, где нашли бездыханное тело актера, сейчас никто не живет. Мама Андрея Панина предполагает: вдова готовит ее к продаже.
После смерти Андрея Панина родители просили вдову Наталью Рогожкину не ставить на себе крест — устроить свое личное счастье. Но актриса по-прежнему одна — живет только памятью о муже.
Андрея Панина не стало четыре года назад. Звезду экрана нашли в его квартире на Балаклавском проспекте, куда он нередко сбегал от семьи, чтобы подготовиться к съемкам и побыть одному. Отец Андрея Панина с трудом сдерживает слезы, вспоминая тот страшный день. Они ждали сына на фирменные котлеты, а телефонный звонок навсегда разделил их жизнь на до и после.
Только через год следствие установило: причина смерти Андрея Панина — несчастный случай. Актер упал с высоты собственного роста и ударился головой. Но родители в случайность не верят. На лице Андрея Панина были синяки, в ранах обнаружены фрагменты стекла. Мама актера не сомневается: к смерти их сына причастен кто-то из ближайшего окружения. Проблем с алкоголем, о которых писали газеты, у актера тоже не было, вспоминает мама. Андрей Панин пил не больше других.
После смерти у Андрея Панина остались две квартиры в Москве. Но у родителей и мыслей не было использовать свои права на наследство. У сына осталась семья: жена, актриса Наталья Рогожкина, и два сына.
Сейчас старшему сыну Андрея Панина Александру 16 лет, а младшему Петру — девять. Но в Бронницах они почти не бывают. В гости к пенсионерам приезжает только младшая дочь Нина со своими детьми. А родителям Андрея Панина так хочется видеть, как растут внуки. В квартире, где нашли бездыханное тело актера, сейчас никто не живет. Мама Андрея Панина предполагает: вдова готовит ее к продаже.
После смерти Андрея Панина родители просили вдову Наталью Рогожкину не ставить на себе крест — устроить свое личное счастье. Но актриса по-прежнему одна — живет только памятью о муже.
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