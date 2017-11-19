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    Родители Андрея Панина рассказали, как живут после гибели актера. артисты, знаменитости, Московская область, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРодители Андрея Панина рассказали, как живут после гибели актера

    Родители Андрея Панина рассказали, как живут после гибели актера

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    Родители Андрея Панина рассказали, как живут после гибели актера

    Родители Андрея Панина рассказали, как живут после гибели актера

    Родители Андрея Панина рассказали, как живут после гибели актера

      Андрей Панин купил родителям дом в подмосковных Бронницах. Но после смерти актера жизнь там словно остановилась. Качели покрылись ржавчиной, дорожки поросли травой, да и за 15 сотками земли пожилым людям ухаживать все тяжелее.

      Отцу Андрея Панина 80 лет, маме — 82 года. Она не падает духом, но не скрывает: возраст берет свое. По ее словам, из-за одышки и больных ног она полгода не была на могиле у сына, а свозить ее некому.

      Андрея Панина не стало четыре года назад. Звезду экрана нашли в его квартире на Балаклавском проспекте, куда он нередко сбегал от семьи, чтобы подготовиться к съемкам и побыть одному. Отец Андрея Панина с трудом сдерживает слезы, вспоминая тот страшный день. Они ждали сына на фирменные котлеты, а телефонный звонок навсегда разделил их жизнь на до и после.

      Только через год следствие установило: причина смерти Андрея Панина — несчастный случай. Актер упал с высоты собственного роста и ударился головой. Но родители в случайность не верят. На лице Андрея Панина были синяки, в ранах обнаружены фрагменты стекла. Мама актера не сомневается: к смерти их сына причастен кто-то из ближайшего окружения. Проблем с алкоголем, о которых писали газеты, у актера тоже не было, вспоминает мама. Андрей Панин пил не больше других.

      После смерти у Андрея Панина остались две квартиры в Москве. Но у родителей и мыслей не было использовать свои права на наследство. У сына осталась семья: жена, актриса Наталья Рогожкина, и два сына.

      Сейчас старшему сыну Андрея Панина Александру 16 лет, а младшему Петру — девять. Но в Бронницах они почти не бывают. В гости к пенсионерам приезжает только младшая дочь Нина со своими детьми. А родителям Андрея Панина так хочется видеть, как растут внуки. В квартире, где нашли бездыханное тело актера, сейчас никто не живет. Мама Андрея Панина предполагает: вдова готовит ее к продаже.

      После смерти Андрея Панина родители просили вдову Наталью Рогожкину не ставить на себе крест — устроить свое личное счастье. Но актриса по-прежнему одна — живет только памятью о муже.

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