Трагедия Бориса Ноткина: почему телеведущий отказался бороться за жизнь

В программе телеведущего «Приглашает Борис Ноткин» был весь
шоу-бизнес. Но на прощании со звездой экрана присутствовали только родственники, друзья и коллеги по телевизионному цеху.
Смерть Бориса Ноткина стала шоком даже для близких друзей. Лишь немногие знали, что телеведущий полгода боролся со страшным недугом. У звезды экрана диагностировали онкологию.
Трагедия произошла неделю назад в загородном доме, где Ноткин проживал с женой Ириной. Следствие установило: телеведущий покончил жизнь самоубийством в собственном кабинете, выстрелив в голову из ружья. Борис Ноткин оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что уходит из жизни добровольно, устав от мучений.
Друзья предполагают: Ноткин покончил жизнь самоубийством, чтобы не доставлять проблем близким людям и особенно жене. В своей Ирине телеведущий души не чаял, в первый раз он женился в 48 лет, детей у супругов не было.
Близкий друг Ноткина рассказал, что незадолго до смерти телеведущий пережил еще одну трагедию.
Леонид Млечин, журналист, телеведущий: «Он лишился работы два года назад и не работал, о чем крайне сожалел и переживал. Заболел-то он совсем недавно, а тогда он был полон сил, для него это был большой удар. Не в материальном смысле, а вот это ощущение востребованности для него было очень важно».
Друг вспоминает: Ноткин старался не падать духом, писал статьи, общался с коллегами. Но телеведущий так искренне любил профессию, которой посвятил 30 лет своей жизни, что так и не смог найти ей замену.
Борису Ноткину было 75 лет. Похоронили телеведущего на Троекуровском кладбище в Москве.
Трагедия произошла неделю назад в загородном доме, где Ноткин проживал с женой Ириной. Следствие установило: телеведущий покончил жизнь самоубийством в собственном кабинете, выстрелив в голову из ружья. Борис Ноткин оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что уходит из жизни добровольно, устав от мучений.
Друзья предполагают: Ноткин покончил жизнь самоубийством, чтобы не доставлять проблем близким людям и особенно жене. В своей Ирине телеведущий души не чаял, в первый раз он женился в 48 лет, детей у супругов не было.
Близкий друг Ноткина рассказал, что незадолго до смерти телеведущий пережил еще одну трагедию.
Леонид Млечин, журналист, телеведущий: «Он лишился работы два года назад и не работал, о чем крайне сожалел и переживал. Заболел-то он совсем недавно, а тогда он был полон сил, для него это был большой удар. Не в материальном смысле, а вот это ощущение востребованности для него было очень важно».
Друг вспоминает: Ноткин старался не падать духом, писал статьи, общался с коллегами. Но телеведущий так искренне любил профессию, которой посвятил 30 лет своей жизни, что так и не смог найти ей замену.
Борису Ноткину было 75 лет. Похоронили телеведущего на Троекуровском кладбище в Москве.
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