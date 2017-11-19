Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 19 ноября

Надежда для детей с «болезнью бабочки», подводный робот, перенявший эффективность движений у скатов, карманный аппарат УЗИ и
кое-что еще — в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.
5. Люди летают!
Британский изобретатель Ричард Браунинг улучшил мировой рекорд скорости для летающих костюмов. Надев аппарат собственной конструкции, он разогнался до 51,5 км/ч и попал в Книгу Гиннесса. Правда, вторая попытка, когда смельчак хотел улучшить собственный рекорд, закончилась падением в воду. Ричард говорит, что вообще-то создавал костюм для развлечения, но теперь думает и о каких-нибудь полезных применениях.
4. Диета против диабета
Сахарный диабет второго типа — бич современного человечества — может быть побежден при помощи особой диеты, и уже понятны молекулярные механизмы, как это происходит. Исследователи из Йельского университета смоделировали на животных ситуацию, при которой больной на 8 недель переходит на крайне низкокалорийную диету (600–800 килокалорий в день, это означает уменьшение количества пищи примерно в 2–3 раза от обычного). Оказалось, что обмен глюкозы в печени за это время изменяется так, что не просто ослабевают симптомы диабета, он излечивается совсем.
Пока это только работа на животных, испытания на людях впереди. Авторы исследования добавляют, что по состоянию здоровья такая диета может подойти не всем, но они надеются разработать новые лекарства, которые будут вмешиваться в новооткрытые молекулярные механизмы и действовать вместо пищевых ограничений.
3. Робот-скат
Инженеры из Сингапура показали еще один пример того, как можно использовать в нуждах человечества мудрость и опыт природы. Они создали подводного робота, который движется как скат манта. Разработчики перепробовали несколько десятков вариантов конструкции плавников и нашли ту, которая дала преимущество перед традиционным движением на пропеллерах.
Предполагается, что мантоподобные машины смогут служить подводными беспилотниками для научных и военных целей — они будут малошумными и экономичными.
2. УЗИ в смартфоне
Громоздкие аппараты ультразвуковой диагностики, возможно, уйдут в прошлое. Компания из США применила новейшие чипы и создала крошечный аппарат УЗИ, который показывает картинку на экране смартфона. Пока детализация изображений отстает от больших приборов, но американские власти уже выдали авторам 13 разрешений на применение — в частности, в гинекологии, акушерстве и кардиологии. Продажи аппарата — цена начинается от 2000 долларов — должны стартовать в следующем году.
1. Трансгенная кожа
Врачи из Германии объявили об успешном испытании революционного метода терапии для детей с так называемой болезнью бабочки — буллезным эпидермолизом, когда из-за генетического дефекта кожа теряет способность к регенерации и лопается от малейшей нагрузки.
В рамках эксперимента исследователи взяли стволовые клетки кожи у одного из пациентов — 7-летнего мальчика, находившегося в безнадежном положении. Затем у клеток убрали генный дефект и размножили их в пробирке, нарастив почти целый квадратный метр новой кожи. Ее в несколько этапов пересадили пациенту, и он, как сообщается, пошел на поправку и даже вернулся к занятиям в школе.
Британский изобретатель Ричард Браунинг улучшил мировой рекорд скорости для летающих костюмов. Надев аппарат собственной конструкции, он разогнался до 51,5 км/ч и попал в Книгу Гиннесса. Правда, вторая попытка, когда смельчак хотел улучшить собственный рекорд, закончилась падением в воду. Ричард говорит, что вообще-то создавал костюм для развлечения, но теперь думает и о каких-нибудь полезных применениях.
4. Диета против диабета
Сахарный диабет второго типа — бич современного человечества — может быть побежден при помощи особой диеты, и уже понятны молекулярные механизмы, как это происходит. Исследователи из Йельского университета смоделировали на животных ситуацию, при которой больной на 8 недель переходит на крайне низкокалорийную диету (600–800 килокалорий в день, это означает уменьшение количества пищи примерно в 2–3 раза от обычного). Оказалось, что обмен глюкозы в печени за это время изменяется так, что не просто ослабевают симптомы диабета, он излечивается совсем.
Пока это только работа на животных, испытания на людях впереди. Авторы исследования добавляют, что по состоянию здоровья такая диета может подойти не всем, но они надеются разработать новые лекарства, которые будут вмешиваться в новооткрытые молекулярные механизмы и действовать вместо пищевых ограничений.
3. Робот-скат
Инженеры из Сингапура показали еще один пример того, как можно использовать в нуждах человечества мудрость и опыт природы. Они создали подводного робота, который движется как скат манта. Разработчики перепробовали несколько десятков вариантов конструкции плавников и нашли ту, которая дала преимущество перед традиционным движением на пропеллерах.
Предполагается, что мантоподобные машины смогут служить подводными беспилотниками для научных и военных целей — они будут малошумными и экономичными.
2. УЗИ в смартфоне
Громоздкие аппараты ультразвуковой диагностики, возможно, уйдут в прошлое. Компания из США применила новейшие чипы и создала крошечный аппарат УЗИ, который показывает картинку на экране смартфона. Пока детализация изображений отстает от больших приборов, но американские власти уже выдали авторам 13 разрешений на применение — в частности, в гинекологии, акушерстве и кардиологии. Продажи аппарата — цена начинается от 2000 долларов — должны стартовать в следующем году.
1. Трансгенная кожа
Врачи из Германии объявили об успешном испытании революционного метода терапии для детей с так называемой болезнью бабочки — буллезным эпидермолизом, когда из-за генетического дефекта кожа теряет способность к регенерации и лопается от малейшей нагрузки.
В рамках эксперимента исследователи взяли стволовые клетки кожи у одного из пациентов — 7-летнего мальчика, находившегося в безнадежном положении. Затем у клеток убрали генный дефект и размножили их в пробирке, нарастив почти целый квадратный метр новой кожи. Ее в несколько этапов пересадили пациенту, и он, как сообщается, пошел на поправку и даже вернулся к занятиям в школе.
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