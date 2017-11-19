Изобретатель «магического» мини-проектора поборется за победу в шоу «Идея на миллион»

Семейный просмотр диафильмов — для многих это очень приятные воспоминания. Гаснет свет, на белой простыне или стене появляются картинки с подписями, звучит родительский голос за кадром.
Изобретатель Михаил Буховцев, которому в детстве так нравилась эта магия, хотел передать ее дочери, но столкнулся со сложностью.
Михаил Буховцев, создатель мультимедийного проектора: «Я пытался показать дочке диафильмы из нашего детства. Это была очень сложная конструкция из проектора, кабеля, телефона. Дочке понравилось, но я понял, что это слишком сложно».
Михаил был маркетологом в одной из телекоммуникационных компаний и решил, что это свободная рыночная ниша. Собрал команду и сделал современный мини-проектор, в котором есть и мультфильмы, к которым привыкли дети XXI века, и диафильмы, по которым так скучают взрослые, а также присутствует элемент волшебства: все картинки проецируются на любую поверхность.
Весит устройство всего 250 граммов, так что его можно брать в дорогу. Работает без подзарядки до пяти часов. Стоит, правда, недешево — 30 тысяч рублей. Но создатели уверены, что проектор удастся удешевить благодаря увеличению масштабов производства.
Михаил и его коллеги решили поучаствовать в новой программе НТВ «Идея на миллион» с Сергеем Малозёмовым. Шоу, призовой фонд которого — 60 миллионов рублей, выйдет в эфир в декабре. Строгая комиссия опытных экспертов решит, кто из 35 инноваторов получит столь нужные им деньги.
Михаил Буховцев, создатель мультимедийного проектора: «Я пытался показать дочке диафильмы из нашего детства. Это была очень сложная конструкция из проектора, кабеля, телефона. Дочке понравилось, но я понял, что это слишком сложно».
Михаил был маркетологом в одной из телекоммуникационных компаний и решил, что это свободная рыночная ниша. Собрал команду и сделал современный мини-проектор, в котором есть и мультфильмы, к которым привыкли дети XXI века, и диафильмы, по которым так скучают взрослые, а также присутствует элемент волшебства: все картинки проецируются на любую поверхность.
Весит устройство всего 250 граммов, так что его можно брать в дорогу. Работает без подзарядки до пяти часов. Стоит, правда, недешево — 30 тысяч рублей. Но создатели уверены, что проектор удастся удешевить благодаря увеличению масштабов производства.
Михаил и его коллеги решили поучаствовать в новой программе НТВ «Идея на миллион» с Сергеем Малозёмовым. Шоу, призовой фонд которого — 60 миллионов рублей, выйдет в эфир в декабре. Строгая комиссия опытных экспертов решит, кто из 35 инноваторов получит столь нужные им деньги.
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