Новинка недели: самая мощная в мире игровая приставка

Самое любопытное устройство минувших семи дней — новейшая и самая мощная на данный момент игровая приставка в мире.

Главная ее особенность — 8-ядерный процессор, а также 12 Гб оперативной памяти, скоростной HDD-накопитель на 1 Тб и графический процессор с 40 вычислительными блоками.



Все это прекрасное «железо» поддерживает формат 4К, причем не только в играх, но и в видео. От этого графика становится реалистичнее, анимация более плавной — в общем, все просто «летает».



Огорчает то, что в комплекте с приставкой нет ни одной игры, а некоторые официальные релизы на Blu-ray требуют еще «докачать» из Интернета немало дополнительных данных, чтобы новинка могла продемонстрировать улучшенную графику.



Из минусов также отметим наличие только одного геймпада в комплекте — почему-то это уже стало нормой для всех производителей, а также цену — 40 000 рублей. Ближайшие по мощности конкуренты на 10 000 дешевле. За это новинка получает 4,5 звезды.