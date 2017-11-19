Аппликаторы снова в моде: способны ли лечить коврики и подушки с иголками

Лечение «колючками» — разными приспособлениями, известными как аппликаторы и иппликаторы, вновь вошло в моду. Адепты такой терапии, очень популярной в
80-е, уверяют, что подобная, местами весьма болезненная стимуляция помогает при многих болезнях. Каких именно? И что об этом думает медицина, попыталась выяснить программа «Чудо техники».
Пластиковые кругляшки с колючками в советское время были, наверное, у каждой второй семьи. Современные версии представлены в самых разных формах: большие и маленькие, пластиковые и металлические, коврики, валики, ролики, стельки — по цене от 300 рублей до 10 000. Производители обещают, что аппликаторы помогут снять головную боль, расслабить мышцы, улучшить сон, а некоторые пишут, что «колючки» избавят от артроза, бронхита и даже от бесплодия. Восторженных пользователей огромное множество.
Доктор медицинских наук физиотерапевт Михаил Ерёмушкин объясняет: аппликаторы действительно способны расслаблять. Есть исследования о том, что колючки уменьшают интенсивность некоторых видов болей. Но физиотерапевты говорят, что это не лечение, а только временное снятие симптомов. Гораздо эффективнее заниматься лечебной физкультурой, вести активный образ жизни и к помощи «иголок» прибегать только тогда, когда вы не можете двигаться из-за возраста или травм, причем это должно быть лишь дополнением к нормальному лечению.
Подробности и эксперимент программы «Чудо техники» — в видеоматериале.
Доктор медицинских наук физиотерапевт Михаил Ерёмушкин объясняет: аппликаторы действительно способны расслаблять. Есть исследования о том, что колючки уменьшают интенсивность некоторых видов болей. Но физиотерапевты говорят, что это не лечение, а только временное снятие симптомов. Гораздо эффективнее заниматься лечебной физкультурой, вести активный образ жизни и к помощи «иголок» прибегать только тогда, когда вы не можете двигаться из-за возраста или травм, причем это должно быть лишь дополнением к нормальному лечению.
Подробности и эксперимент программы «Чудо техники» — в видеоматериале.
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