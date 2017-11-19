Глава МИД Украины пообещал передать США «опыт борьбы с россиянами»

Киев передаст Вашингтону «опыт борьбы с россиянами» в обмен на американское оружие, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Глава украинского МИД, слова которого приводит «Укринформ», подчеркнул, что речь идет не только о ракетных комплексах Javelin.
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Нам нужно все это оборудование, логистическая поддержка и тренировки. Тем более это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе пазла, не только о „Джавелинах“, а обо всем».
Климкин пояснил, что, помимо противотанковых комплексов, Киев рассчитывает получить от США дроны, контрбатарейные системы и средства для кибервойны.
По информации СМИ, Совет национальной безопасности США намерен рекомендовать Дональду Трампу выделить Украине 47 миллионов долларов для покупки американского вооружения.
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Нам нужно все это оборудование, логистическая поддержка и тренировки. Тем более это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе пазла, не только о „Джавелинах“, а обо всем».
Климкин пояснил, что, помимо противотанковых комплексов, Киев рассчитывает получить от США дроны, контрбатарейные системы и средства для кибервойны.
По информации СМИ, Совет национальной безопасности США намерен рекомендовать Дональду Трампу выделить Украине 47 миллионов долларов для покупки американского вооружения.
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