При стрельбе в ночном клубе в Кузбассе пострадала женщина

По уточненной информации, число пострадавших в результате стрельбы в городе
Ленинск-Кузнецк в Кемеровской области возросло до двух.
Ранее сообщалось об одном убитом и еще одном раненом охраннике, позднее появилась информация, что при стрельбе также пострадала женщина. Новые данные привело региональное управление Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что жизни пострадавших вне опасности.
СУ СК по Кемеровской области: «Один охранник от полученных ранений скончался в больнице, еще один охранник и посетительница клуба получили ранения, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает».
Конфликт в клубе произошел в ночь с 18 на 19 ноября. Троих пьяных посетителей, которые провоцировали других людей в заведении, попросили уйти. Молодые люди уехали, но через некоторое время двое из них вернулись и устроили стрельбу.
Подозреваемых задержали. С места преступления правоохранители изъяли стреляную гильзу, дробь и помповое ружье 12-го калибра.
СУ СК по Кемеровской области: «Один охранник от полученных ранений скончался в больнице, еще один охранник и посетительница клуба получили ранения, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает».
Конфликт в клубе произошел в ночь с 18 на 19 ноября. Троих пьяных посетителей, которые провоцировали других людей в заведении, попросили уйти. Молодые люди уехали, но через некоторое время двое из них вернулись и устроили стрельбу.
Подозреваемых задержали. С места преступления правоохранители изъяли стреляную гильзу, дробь и помповое ружье 12-го калибра.
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