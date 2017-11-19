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    При стрельбе в ночном клубе в Кузбассе пострадала женщина

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    • Фото: Таша Бакстер / youtube.com
    При стрельбе в ночном клубе в Кузбассе пострадала женщина

    При стрельбе в ночном клубе в Кузбассе пострадала женщина

    При стрельбе в ночном клубе в Кузбассе пострадала женщина
  • Фото: Таша Бакстер / youtube.com

    • По уточненной информации, число пострадавших в результате стрельбы в городе Ленинск-Кузнецк в Кемеровской области возросло до двух.

    Ранее сообщалось об одном убитом и еще одном раненом охраннике, позднее появилась информация, что при стрельбе также пострадала женщина. Новые данные привело региональное управление Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что жизни пострадавших вне опасности.

    СУ СК по Кемеровской области: «Один охранник от полученных ранений скончался в больнице, еще один охранник и посетительница клуба получили ранения, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает».

    Конфликт в клубе произошел в ночь с 18 на 19 ноября. Троих пьяных посетителей, которые провоцировали других людей в заведении, попросили уйти. Молодые люди уехали, но через некоторое время двое из них вернулись и устроили стрельбу.

    смотретьПосетитель ночного клуба в Кузбассе расстрелял охранников из ружья
    Посетитель ночного клуба в Кузбассе расстрелял охранников из ружья
    Подозреваемых задержали. С места преступления правоохранители изъяли стреляную гильзу, дробь и помповое ружье 12-го калибра.

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