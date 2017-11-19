Полицейский убил трех человек и покончил с собой во Франции

Полицейский застрелил трех человек и ранил еще троих в субботу вечером во французском городе Сарсель (севернее Парижа, департамент
Валь-д’Уаз).
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ и источники в правоохранительных органах, ранения получили возлюбленная сотрудника полиции, ее мать и сестра, жертвами стали отец женщины, а также двое человек, живших по соседству.
Сам 31-летний полицейский застрелился. По некоторым данным, его сожительница незадолго до этого объявила, что уходит от него. Следствие в этой связи придерживается версии, что все происшедшее — бытовая драма.
Во Франции в текущем году резко увеличилось число самоубийств среди работников правоохранительных органов. С жизнью расстались уже 46 полицейских и 16 жандармов. По мнению психологов, в большинстве случаев причина кроется в сочетании двух факторов — перегрузок на работе и неурядиц в личной жизни.
Сам 31-летний полицейский застрелился. По некоторым данным, его сожительница незадолго до этого объявила, что уходит от него. Следствие в этой связи придерживается версии, что все происшедшее — бытовая драма.
Во Франции в текущем году резко увеличилось число самоубийств среди работников правоохранительных органов. С жизнью расстались уже 46 полицейских и 16 жандармов. По мнению психологов, в большинстве случаев причина кроется в сочетании двух факторов — перегрузок на работе и неурядиц в личной жизни.
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