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Чудо техники
    Полицейский убил трех человек и покончил с собой во Франции. Франция, полиция, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолицейский убил трех человек и покончил с собой во Франции

    Полицейский убил трех человек и покончил с собой во Франции

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    • Фото: @ClementLanot / twitter.com
    Полицейский убил трех человек и покончил с собой во Франции

    Полицейский убил трех человек и покончил с собой во Франции

    Полицейский убил трех человек и покончил с собой во Франции
    • Фото: @ClementLanot / twitter.com

      • Полицейский застрелил трех человек и ранил еще троих в субботу вечером во французском городе Сарсель (севернее Парижа, департамент Валь-д’Уаз).

      Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ и источники в правоохранительных органах, ранения получили возлюбленная сотрудника полиции, ее мать и сестра, жертвами стали отец женщины, а также двое человек, живших по соседству.

      Сам 31-летний полицейский застрелился. По некоторым данным, его сожительница незадолго до этого объявила, что уходит от него. Следствие в этой связи придерживается версии, что все происшедшее — бытовая драма.

      Во Франции в текущем году резко увеличилось число самоубийств среди работников правоохранительных органов. С жизнью расстались уже 46 полицейских и 16 жандармов. По мнению психологов, в большинстве случаев причина кроется в сочетании двух факторов — перегрузок на работе и неурядиц в личной жизни.

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