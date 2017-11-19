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    На Ярославском направлении МЖД из-за хулиганов задерживаются электрички

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    На Ярославском направлении МЖД из-за хулиганов задерживаются электрички

    На Ярославском направлении МЖД <nobr>из-за</nobr> хулиганов задерживаются электрички

    На Ярославском направлении Московской железной дороги в воскресенье утром задерживаются поезда. Причина тому — хулиганство.

    Неизвестные несколько раз срывали стоп-краны. Это привело к сбою в движении электричек.

    МЖД: «Сегодня в 05:24 по заявлениям машинистов проходящих электропоездов неустановленными лицами неоднократно осуществлялся срыв стоп-крана, что привело к отклонениям от графика ряда электропоездов, следующих в утренние часы по Ярославскому направлению Московской железной дороги».

    В компании отметили, что делают все возможное, чтобы ввести движение поездов в график и сократить опоздания, сообщает ТАСС.

    Судя по Twitter Центральной пригородной пассажирской компании, на Ярославском направлении задерживаются около 10 поездов.





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