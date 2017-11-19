На Ярославском направлении МЖД из-за хулиганов задерживаются электрички

Дополнение. Ярославское направление. Задержаны: п. 6406 (Москва — Красноармейск) на 20 минут. п. 6815 (Фрязино-Пасс — Москва) на 12 минут.

Дополнение. Ярославское направление.

Задержаны:

п. 6810 (Москва — Фрязино-Пасс) на 20 минут.

п. 6602 (Москва — Монино) на 1 час 24 минуты.

п. 6806 (Москва — Фрязино-Пасс) на 1 час 20 минут.

п. 6702 (Москва — Фрязево) на 27 минут.

п. 6812 (Москва — Фрязино-Пасс) на 21 минуту.