На Ярославском направлении МЖД из-за хулиганов задерживаются электрички

На Ярославском направлении Московской железной дороги в воскресенье утром задерживаются поезда. Причина тому — хулиганство.
Неизвестные несколько раз срывали стоп-краны. Это привело к сбою в движении электричек.
МЖД: «Сегодня в 05:24 по заявлениям машинистов проходящих электропоездов неустановленными лицами неоднократно осуществлялся срыв стоп-крана, что привело к отклонениям от графика ряда электропоездов, следующих в утренние часы по Ярославскому направлению Московской железной дороги».
В компании отметили, что делают все возможное, чтобы ввести движение поездов в график и сократить опоздания, сообщает ТАСС.
Судя по Twitter Центральной пригородной пассажирской компании, на Ярославском направлении задерживаются около 10 поездов.
МЖД: «Сегодня в 05:24 по заявлениям машинистов проходящих электропоездов неустановленными лицами неоднократно осуществлялся срыв стоп-крана, что привело к отклонениям от графика ряда электропоездов, следующих в утренние часы по Ярославскому направлению Московской железной дороги».
В компании отметили, что делают все возможное, чтобы ввести движение поездов в график и сократить опоздания, сообщает ТАСС.
Судя по Twitter Центральной пригородной пассажирской компании, на Ярославском направлении задерживаются около 10 поездов.
Дополнение. Ярославское направление.— ЦППК (@centralppk) 19 ноября 2017 г.
Задержаны:
п. 6406 (Москва — Красноармейск) на 20 минут.
п. 6815 (Фрязино-Пасс — Москва) на 12 минут.
Дополнение. Ярославское направление.— ЦППК (@centralppk) 19 ноября 2017 г.
Задержаны:
п. 6810 (Москва — Фрязино-Пасс) на 20 минут.
п. 6602 (Москва — Монино) на 1 час 24 минуты.
п. 6806 (Москва — Фрязино-Пасс) на 1 час 20 минут.
п. 6702 (Москва — Фрязево) на 27 минут.
п. 6812 (Москва — Фрязино-Пасс) на 21 минуту.
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