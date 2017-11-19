Юному Арслану с редчайшей формой иммунодефицита срочно нужна помощь

Четырнадцатилетнему Арслану из Башкирии срочно нужна помощь. У подростка редкая форма первичного иммунодефицита — это единственный случай в России. Болезнь привела к развитию раковой опухоли. При этом химиотерапия мальчику противопоказана — организм ее просто не выдержит. Врачи подобрали эффективное зарубежное лекарство, но даже один курс лечения этим препаратом стоит больше миллиона рублей.

Первичный иммунодефицит — это врожденные нарушения иммунной системы, которые приводят к развитию тяжелых хронических инфекций и поражению органов и тканей. Причем у Арслана — самая редкая форма, которая сопровождается образованием опухолей.



Летом у школьника появился узелок в глазу. Он постоянно увеличивался, мальчик часто терял сознание, но врачи маленького городка в Башкирии не могли поставить диагноз. Лишь спустя несколько месяцев московские медики произнесли страшные слова: рак.



Лимфому обычно лечат химиотерапией, но для ослабленной иммунной системы Арслана она будет смертельно токсичной, поэтому подростку подобрали ультрасовременный препарат. Но проблема в том, что препарат этот дорогой — более 200 тысяч рублей за упаковку. А пить его нужно курсами.



Венера Каипкулова: «Болезнь у нас редкая. В России Арслан — первый ребенок с такой болезнью. И препарат тоже редкий, его нет ни в каких списках льготных лекарств. Есть списки, но нашей болезни нет в них, и нам не могут выписать это лекарство чисто юридически. Мы добиваемся этого через суд».



Семья уже выиграла несколько процессов, но местные власти подали на апелляцию. А пока суд да дело — время идет. Для Арслана дорог каждый день — если остановить терапию, шансы на выздоровление упадут. Сейчас ему необходимо начать новый курс лечения — это четыре упаковки препарата общей стоимостью чуть больше миллиона рублей.



Чтобы помочь Арслану, отправьте СМС на номер 3443 с текстом «НТВ» и суммой пожертвования. Например: НТВ 350.