Расцвет империи: памятник Александру III запечатлел главные достижения времен его правления

В Ялте торжественно открыли памятник Александру III. Четырехметровый монумент установили на месте Малого Ливадийского дворец — именно в нем в 1894 году умер император. В церемонии открытия участвовали Владимир Путин, руководители Крыма и Севастополя, а также представители духовенства.
Памятник Александру III, вошедшему в историю как царь-миротворец, установили неподалеку от Ливадийского дворца — южной резиденции российских императоров. В открытии монумента участвовал президент Владимир Путин.
Памятник расположен в Ливадийском парке на том самом месте, где до середины XX века возвышалось здание малого дворца. Здесь любил останавливаться Александр III, приезжая в Крым. Монумент состоит из скульптуры императора и горизонтальной стелы. Царь-миротворец изображен в расцвете лет. Он смотрит в сторону моря, опираясь на саблю. На постаменте высечена его знаменитая фраза: «У России есть только два союзника — ее армия и флот».
Образы на стеле — это основные достижения времен царствования Александра III: строительство заводов, развитие нефтяной отрасли, Транссибирская магистраль. Здесь же выдающиеся личности эпохи — Достоевский, Чайковский, Менделеев. Особое место в композиции отведено военному флоту, который неразрывно связан с Крымом. Военная мощь в соседстве с мирными образами, раскрывает главную идею автора.
Символизм композиции очевиден: лишь имея сильную армию, государство может развиваться мирно и свободно. Так и было во времена Александра III, при котором Россия не участвовала ни в одной войне.
Памятник расположен в Ливадийском парке на том самом месте, где до середины XX века возвышалось здание малого дворца. Здесь любил останавливаться Александр III, приезжая в Крым. Монумент состоит из скульптуры императора и горизонтальной стелы. Царь-миротворец изображен в расцвете лет. Он смотрит в сторону моря, опираясь на саблю. На постаменте высечена его знаменитая фраза: «У России есть только два союзника — ее армия и флот».
Образы на стеле — это основные достижения времен царствования Александра III: строительство заводов, развитие нефтяной отрасли, Транссибирская магистраль. Здесь же выдающиеся личности эпохи — Достоевский, Чайковский, Менделеев. Особое место в композиции отведено военному флоту, который неразрывно связан с Крымом. Военная мощь в соседстве с мирными образами, раскрывает главную идею автора.
Символизм композиции очевиден: лишь имея сильную армию, государство может развиваться мирно и свободно. Так и было во времена Александра III, при котором Россия не участвовала ни в одной войне.
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