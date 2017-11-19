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    Россиянка Ирина Кириллова включена в Зал волейбольной славы. волейбол, награды и премии, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссиянка Ирина Кириллова включена в Зал волейбольной славы

    Россиянка Ирина Кириллова включена в Зал волейбольной славы

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    Россиянка Ирина Кириллова включена в Зал волейбольной славы

    Россиянка Ирина Кириллова включена в Зал волейбольной славы

    Россиянка Ирина Кириллова включена в Зал волейбольной славы

      Российскую спортсменку Ирину Кириллову включили в Зал волейбольной славы. Торжественная церемония прошла в США — на родине этого вида спорта.

      Кириллова стала 14-й представительницей России, которую внесли в список легенд мирового волейбола. Россиянка лично поблагодарила организаторов за высокую честь.

      Ирина Кириллова: «Для меня это очень волнительный момент. Я польщена и горда тем фактом, что меня включили в Зал славы. Когда я в первый раз услышала о номинации, я смогла произнести только одно слово: „Вау!“. Я поняла, что я действительно многого добилась».

      Профессиональная карьера Ирины Кирилловой началась 35 лет назад. Спортсменка выступала за знаменитую команду «Уралочка» и в ее составе несколько раз становилась чемпионом страны. В национальной сборной она завоевала золото европейского первенства, чемпионата мира и Олимпийских игр.

      Кириллова считается одним из самых известных волейбольных легионеров России. Она много работала за границей и в составе различных клубов выигрывала национальные первенства Югославии, Италии и Хорватии.

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