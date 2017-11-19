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    Шайба разбила Овечкину лицо в матче НХЛ

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    Шайба разбила Овечкину лицо в матче НХЛ

    Шайба разбила Овечкину лицо в матче НХЛ

    Шайба разбила Овечкину лицо в матче НХЛ
  • Фото: Associated Press © 2017, Nick Wass

    • Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму во время матча с «Миннесотой».

    Россиянину попала в лицо шайба. Во втором периоде Овечкин покинул лед с разбитой губой. Медики были вынуждены наложить несколько швов.

    Сообщается, что хоккеист вернулся в игру в третьем периоде и отметился результативной передачей.

    Сам Овечкин прокомментировал инцидент так: «Все в порядке, это хоккей», сообщает Associated Press.




    В субботу «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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