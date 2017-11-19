Шайба разбила Овечкину лицо в матче НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму во время матча с «Миннесотой».
Россиянину попала в лицо шайба. Во втором периоде Овечкин покинул лед с разбитой губой. Медики были вынуждены наложить несколько швов.
Сообщается, что хоккеист вернулся в игру в третьем периоде и отметился результативной передачей.
Сам Овечкин прокомментировал инцидент так: «Все в порядке, это хоккей», сообщает Associated Press.
В субботу «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Сообщается, что хоккеист вернулся в игру в третьем периоде и отметился результативной передачей.
Сам Овечкин прокомментировал инцидент так: «Все в порядке, это хоккей», сообщает Associated Press.
Ovechkin takes puck to the face. 🤕— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 19 ноября 2017 г.
Watch #CapsWild live stream: https://t.co/NGTPHxGvna pic.twitter.com/vMHIyHX2eK
В субботу «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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