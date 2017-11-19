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    На Окинаве пьяный американский морпех убил грузовиком пожилого японца

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    На Окинаве пьяный американский морпех убил грузовиком пожилого японца

    На Окинаве пьяный американский морпех убил грузовиком пожилого японца

    В Японии расследуют ДТП с участием американского военного грузовика. В результате аварии погиб 60-летний японец. Установлено, что американский военнослужащий был пьян.

    Как передает телеканал NHK, автокатастрофа произошла в городе Наха на Окинаве, рядом с территорией американской военной базы. Управлявший грузовиком американский военнослужащий проехал перекресток на красный свет, протаранив небольшой грузовой фургон, 60-летний водитель которого скончался от полученных травм.

    Американского морпеха, который не пострадал в аварии, задержала полиция. Результаты экспертизы доказали, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

    Напомним, на Окинаве находятся много американских военных объектов, включая базу Кадена. Военное присутствие США вызывает большое недовольство у местных властей и населения. В прошлом году на американских военных объектах был введен комендантский час после того, как стало известно об изнасиловании и убийстве одним из американских военных 20-летней японской девушки.

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