На Окинаве пьяный американский морпех убил грузовиком пожилого японца

В Японии расследуют ДТП с участием американского военного грузовика. В результате аварии погиб
60-летний японец. Установлено, что американский военнослужащий был пьян.
Как передает телеканал NHK, автокатастрофа произошла в городе Наха на Окинаве, рядом с территорией американской военной базы. Управлявший грузовиком американский военнослужащий проехал перекресток на красный свет, протаранив небольшой грузовой фургон, 60-летний водитель которого скончался от полученных травм.
Американского морпеха, который не пострадал в аварии, задержала полиция. Результаты экспертизы доказали, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Напомним, на Окинаве находятся много американских военных объектов, включая базу Кадена. Военное присутствие США вызывает большое недовольство у местных властей и населения. В прошлом году на американских военных объектах был введен комендантский час после того, как стало известно об изнасиловании и убийстве одним из американских военных 20-летней японской девушки.
Американского морпеха, который не пострадал в аварии, задержала полиция. Результаты экспертизы доказали, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Напомним, на Окинаве находятся много американских военных объектов, включая базу Кадена. Военное присутствие США вызывает большое недовольство у местных властей и населения. В прошлом году на американских военных объектах был введен комендантский час после того, как стало известно об изнасиловании и убийстве одним из американских военных 20-летней японской девушки.
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