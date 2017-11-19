Дождь и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе

В последний день недели в столице и Подмосковье будет до трех градусов выше нуля, мокрый снег и дождь.
Сообщение Росгидромета: «Будет облачно, пройдут небольшие, местами умеренные осадки — мокрый снег, дождь. Температура в Москве составит 1–3 градуса, по области от минус 2 до плюс 3 градусов».
Ветер ожидается юго-западный и южный до 5–10 метров в секунду, цитирует ТАСС.
Такая же погода будет и в понедельник. В ночь на понедельник возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. В Москве температура будет от нуля до плюс 2, а в Московской области от минус 2 до плюс 3 градусов.
В первый рабочий день на дорогах возможна гололедица, местами кратковременные дожди и мокрый снег. Температура в столице не выше двух градусов тепла, а в Подмосковье от минус 2 до плюс 3 градусов.
Ветер ожидается юго-западный и южный до 5–10 метров в секунду, цитирует ТАСС.
Такая же погода будет и в понедельник. В ночь на понедельник возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. В Москве температура будет от нуля до плюс 2, а в Московской области от минус 2 до плюс 3 градусов.
В первый рабочий день на дорогах возможна гололедица, местами кратковременные дожди и мокрый снег. Температура в столице не выше двух градусов тепла, а в Подмосковье от минус 2 до плюс 3 градусов.
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