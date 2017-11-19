СМИ: в Лос-Анджелесе расследуют 20 дел о сексуальных преступлениях в шоу-бизнесе

Американские СМИ анонсировали новую волну скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. В
Лос-Анджелесе расследуют порядка 20 дел, фигурантами которых стали представители шоу-бизнеса.
Как передает телекомпания NBC со ссылкой на свои источники, управление полиции города Лос-Анджелес ведет расследование почти двадцати дел, связанных с обвинениями против представителей шоу-бизнеса США в преступлениях, совершенных на сексуальной почве.
Журналисты сообщили, что речь идет об известных персонах, главным образом мужчинах, которых подозревают в различных правонарушениях, от домогательств до изнасилований.
Напомним, в США в последние месяцы разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами. Антигероями таких историй оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, спорта, киноиндустрии и политики. Самый громкий скандал связан с именем знаменитого американского продюсера Харви Вайнштейна: его обвинили в домогательствах уже около 50 женщин. В сексуальных домогательствах обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, Стивена Сигала, режиссера Джеймса Тобэка и даже певицу Мэрайю Кэри.
На днях в центре скандала оказался Сильвестр Сталлоне. Знаменитый актер категорически отрицает обвинения в изнасиловании 16-летней девушки, якобы совершенном в Лас-Вегасе в 1986 году.
Журналисты сообщили, что речь идет об известных персонах, главным образом мужчинах, которых подозревают в различных правонарушениях, от домогательств до изнасилований.
Напомним, в США в последние месяцы разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами. Антигероями таких историй оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, спорта, киноиндустрии и политики. Самый громкий скандал связан с именем знаменитого американского продюсера Харви Вайнштейна: его обвинили в домогательствах уже около 50 женщин. В сексуальных домогательствах обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, Стивена Сигала, режиссера Джеймса Тобэка и даже певицу Мэрайю Кэри.
На днях в центре скандала оказался Сильвестр Сталлоне. Знаменитый актер категорически отрицает обвинения в изнасиловании 16-летней девушки, якобы совершенном в Лас-Вегасе в 1986 году.
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