Зигзаг удачи
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Зигзаг удачи

    На Украине будущих летчиков кормят кашей с червями и тараканами

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    • Фото: Анатолій Матіос / facebook.com
    На Украине будущих летчиков кормят кашей с червями и тараканами

    На Украине будущих летчиков кормят кашей с червями и тараканами

    На Украине будущих летчиков кормят кашей с червями и тараканами
  • Фото: Анатолій Матіос / facebook.com

    • Главный военный прокурор Украины выложил в сеть фотографии еды, которую получали в курсанты Харьковского национального университета ВС. В тарелках личинки насекомых и тараканы.

    Шокирующими результатами проверки, проведенной в курсантской столовой Харьковского национального университета ВС имени Кожедуба, на своей странице в Facebook поделился главный военный прокурор Украины.

    Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины: «Понимаю, что после следующих фото будет бешеный шквал критики, но с этим невозможно мириться. Оказывается, так питаются будущие военные летчики».



    По словам Матиоса, проверка проводилась в рамках расследования хищений в вузе. Руководитель учебного заведения и его заместитель задержаны по делу о растрате в размере 2,4 млн гривен.

    Ранее сообщалось, что в Виннице 22-летний украинец женился на собственной 80-летней двоюродной бабушке, чтобы избежать призыва в армию.

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