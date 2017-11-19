ВМС Аргентины получили сигналы с исчезнувшей подводной лодки

Представители Минобороны Аргентины рассказали о попытках установить связь, которые мог предпринимать экипаж пропавшей подводной лодки.
В Министерстве обороны Аргентины рассказали о полученных спутниковых сигналах, которые, предположительно, могли исходить с пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан».
Сообщение пресс-службы Минобороны Аргентины: «Сегодня были получены семь спутниковых сигналов, которые могли исходить с борта подлодки „Сан-Хуан“. Длительность сигналов составила от 4 до 36 секунд. Сигналы были приняты с 10:52 (16:52 субботы по Москве) до 15:42 (21:42 по московскому времени) различными базами ВМС, однако контакт установить не удалось».
Помощь Аргентине предложили Чили, Уругвай, Перу и Бразилия; присоединились также самолет НАСА P-3 Orion, который используется для научных исследований Антарктиды, и самолет ВМС США P-8A Poseidon. Кроме того, Великобритания отправила в зону поисков свое полярное судно HMS Protector.
Напомним, причина исчезновения дизель-электрической подводной лодки до сих пор не установлена. В ВМФ Аргентины рассматривают разнообразные варианты, среди которых проблемы со связью и энергосистемой субмарины. Подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь в среду, когда следовала с базы «Ушуайя» в место постоянной дислокации на базе «Мар-дель-Плата». На ее борту находятся 44 человека. К масштабной поисковой операции присоединились уже 6 стран.
Сообщение пресс-службы Минобороны Аргентины: «Сегодня были получены семь спутниковых сигналов, которые могли исходить с борта подлодки „Сан-Хуан“. Длительность сигналов составила от 4 до 36 секунд. Сигналы были приняты с 10:52 (16:52 субботы по Москве) до 15:42 (21:42 по московскому времени) различными базами ВМС, однако контакт установить не удалось».
Помощь Аргентине предложили Чили, Уругвай, Перу и Бразилия; присоединились также самолет НАСА P-3 Orion, который используется для научных исследований Антарктиды, и самолет ВМС США P-8A Poseidon. Кроме того, Великобритания отправила в зону поисков свое полярное судно HMS Protector.
Напомним, причина исчезновения дизель-электрической подводной лодки до сих пор не установлена. В ВМФ Аргентины рассматривают разнообразные варианты, среди которых проблемы со связью и энергосистемой субмарины. Подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь в среду, когда следовала с базы «Ушуайя» в место постоянной дислокации на базе «Мар-дель-Плата». На ее борту находятся 44 человека. К масштабной поисковой операции присоединились уже 6 стран.
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