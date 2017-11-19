Уругвай и Швеция внесли в Совбез ООН предложение о продлении работы комиссии по химатакам в Сирии

Очередное голосование в Совбезе ООН с предложением продлить мандат следственной комиссии по расследованию химических атак в Сирии может состояться уже сегодня.
Временные члены Совета безопасности ООН Уругвай и Швеция внесли проект резолюции о возобновлении работы Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Эту информацию уже подтвердили в постпредстве РФ при ООН, пишет ТАСС.
Федор Стржижовский, пресс-секретарь постоянного представительства РФ при ООН: «Швеция и Уругвай внесли в СБ ООН очередной „компромиссный“ проект по возобновлению деятельности СМР».
Голосование по документу может состояться 19 ноября.
Напомним, мандат СМР, учрежденного в 2015 году, истек в субботу в 08:00 по московскому времени после четырех неудачных попыток Совета безопасности принять решение о его продлении. 18 ноября Россия наложила вето на предложенный Японией проект резолюции Совебеза о техническом продлении на 30 дней мандата следственной комиссии, а за день до этого блокировала документ, внесенный США.
Постпред РФ при ООН объяснил позицию России при голосовании в Совбезе ООН и заявил журналистам, что СМР «покрыл себя позором», безосновательно выдвинув обвинения в адрес Дамаска. По словам дипломата, Россия согласится на продление мандата этой следственной комиссии только при условии, что будут исправлены «фундаментальные недостатки» в работе СМР. Постпред РФ при ООН также назвал происходящее «спектаклем», срежиссированным Вашингтоном для дискредитации роли России в сирийском урегулировании.
Федор Стржижовский, пресс-секретарь постоянного представительства РФ при ООН: «Швеция и Уругвай внесли в СБ ООН очередной „компромиссный“ проект по возобновлению деятельности СМР».
Голосование по документу может состояться 19 ноября.
Напомним, мандат СМР, учрежденного в 2015 году, истек в субботу в 08:00 по московскому времени после четырех неудачных попыток Совета безопасности принять решение о его продлении. 18 ноября Россия наложила вето на предложенный Японией проект резолюции Совебеза о техническом продлении на 30 дней мандата следственной комиссии, а за день до этого блокировала документ, внесенный США.
Постпред РФ при ООН объяснил позицию России при голосовании в Совбезе ООН и заявил журналистам, что СМР «покрыл себя позором», безосновательно выдвинув обвинения в адрес Дамаска. По словам дипломата, Россия согласится на продление мандата этой следственной комиссии только при условии, что будут исправлены «фундаментальные недостатки» в работе СМР. Постпред РФ при ООН также назвал происходящее «спектаклем», срежиссированным Вашингтоном для дискредитации роли России в сирийском урегулировании.
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